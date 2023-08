L’estate è il periodo dell’anno in cui molti prendono una pausa dalla routine quotidiana. Ma chi ha detto che la tecnologia dovrebbe fare altrettanto? OPPO, che di recente è passata dall’iconico verde al nero rinnovando la sua immagine, ha deciso di offrire sconti imperdibili sul proprio negozio online per tutto il mese di agosto con l’iniziativa promozionale Promo Summer Days, dando l’opportunità di portare i dispositivi tecnologici del brand ovunque ci si trovi: dalla spiaggia alla montagna, dalle città ai viaggi on the road.

OPPO dà il via alle promozioni estive, valide per tutto il mese di agosto

Il noto produttore cinese ha lanciato le tanto attese promozioni estive che offrono sconti su una vasta gamma di prodotti, dagli smartphone agli auricolari, fino ai dispositivi indossabili, ideali per gli appassionati di sport. Gli sconti proposti sono decisamente interessanti e coprono diverse fasce di prezzo, pensati sia per chi ricerca l’eccellenza tecnologica sia per chi tiene d’occhio il proprio budget. Di seguito vi proponiamo una selezione delle offerte più invitanti tra quelle disponibili, e ricordate: avete a disposizione tutto il mese di agosto per sfruttare queste occasioni e portarvi a casa uno dei prodotti in offerta del vasto assortimento di OPPO.

Offerte smartphone

Una delle offerte più interessanti è rappresentata senza ombra di dubbio dalla serie Find X5. Concepiti per chi ricerca un’esperienza d’uso al top, questi dispositivi promettono prestazioni superiori a prezzi veramente allettanti. OPPO Find X5 Pro, il modello di punta della famiglia, è ora disponibile a 649,99 euro nell’unica versione disponibile da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione; la sua versione standard, OPPO Find X5, lo segue a ruota con un prezzo di 549,99 euro. E per chi vuole avere una buon dispositivo come compagno di viaggio nelle vacanze estive senza spendere cifre eccessive, OPPO Find X5 Lite è la scelta giusta, disponibile a 299,99 euro. Se interessati, di seguito trovate i link diretti che vi reindirizzano alle pagine dei rispettivi prodotti testé menzionati.

Per gli appassionati di fotografia, la serie Reno8 si presenta come la scelta ideale, in particolare in questa stagione estiva in cui si è soliti catturare numerosi momenti attraverso scatti fotografici, al fine di conservare ricordi preziosi. Tra i modelli della famiglia proposti in sconto, OPPO Reno8 Pro è disponibile al prezzo di 599,99, seguito dal modello intermedio, OPPO Reno8, a 399,99 euro e dal fratello minore, Reno8 Lite, a 279,99 euro. Menzione speciale per il nuovo arrivato, OPPO Reno8 T, proposto a 289,99 euro. Anche in questo caso, di seguito trovate i link diretti all’acquisto.

Offerte cuffie

Gli appassionati di musica troveranno pane per i loro denti con gli auricolari OPPO Enco Air2 Pro. Questi piccoli ma potenti auricolari non solo vantano un design raffinato, ma anche una durata della batteria impressionante: fino a 7 ore di utilizzo e 28 ore totali grazie alla custodia di ricarica. Per un periodo limitato, potete portarveli a casa a soli 54,99 euro. Se invece siete alla ricerca di qualcosa di più economico ma sempre di qualità, gli auricolari OPPO Enco Buds2 sono l’opzione ideale, disponibili al modico prezzo di 24,99 euro.

Offerte smartwatch

Per coloro che non rinunciano mai ad un allenamento, anche in vacanza, OPPO propone la Band 2 e l’OPPO Watch Free a prezzi assolutamente concorrenziali. La OPPO Band 2, venduta in offerta a 54,99 euro, si rivela perfetta per le attività all’aperto e garantisce una chiara visibilità anche sotto il sole cocente grazie al suo display di buona qualità; lo smartwatch OPPO Watch Free, invece, oltre a rappresentare un perfetto mix tra eleganza e funzionalità, proposto in offerta a 64,99 euro, si distingue per la sua funzione OSleep, ideale per monitorare la qualità del sonno e garantire un riposo ottimale.

Vi ricordiamo che queste vantaggiose offerte rimarranno valide fino al 31 agosto 2023, a meno che le scorte non vengano esaurite in anticipo. Pertanto, se siete interessati, vi consigliamo vivamente di agire prontamente al fine di evitare il rischio che i prodotti si esauriscano presso i magazzini dell’OPPO Store. Per consultare tutte le offerte potete fare riferimento alla pagina dedicata disponibile sullo store ufficiale del produttore, che potete raggiungere tramite il link sottostante.

Tutte le offerte di agosto disponibili sull’OPPO Store

