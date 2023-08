OPPO ha scelto di apportare un audace cambiamento di immagine al suo marchio. L’iconico sfondo verde per molto tempo associato all’azienda è stato sostituito da un elegante sfondo nero.

Il cambiamento è stato notato sulle principali piattaforme di OPPO, dove il familiare logo verde è ora sostituito da una versione monocromatica.

OPPO opta per un audace cambiamento di immagine

In una dichiarazione ufficiale sul proprio account TikTok, la società ha spiegato che questo cambiamento vuole dare un’immagine più sofisticata e contemporanea al brand con l’obiettivo di fornire agli utenti un’esperienza tecnologica amichevole.

Tuttavia OPPO non intende rinnegare il suo passato in quanto ha già rassicurato i suoi fan spiegando che il verde rimane una parte cruciale dell’identità del suo marchio. Mentre il logo principale ora presenta uno sfondo nero, la società afferma che utilizzerà ancora il verde per la sua comunicazione visiva.

Il logo aggiornato con lo sfondo nero non è ancora disponibile su tutte le piattaforme di OPPO, ma si sta diffondendo rapidamente. Il sito Web ufficiale di OPPO mostra già il nuovo logo, mentre lo shop dell’azienda sfoggia ancora quello con lo storico sfondo verde, ma ci sono segnalazioni di utenti che hanno avvistato il nuovo sfondo anche in alcuni negozi offline.

Sulle piattaforme social il passaggio al logo con sfondo nero è già avvenuto, con la comunità che ha reagito al cambiamento con entusiasmo, ma anche nostalgia.

