Non manca molto alla presentazione del prossimo smartphone pieghevole del colosso cinese Xiaomi, complice l’avvicinarsi della presentazione ufficiale, Xiaomi MIX Fold 3 è sempre più protagonista di svariate fughe di notizie.

Recentemente per esempio abbiamo visto come lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con quattro sensori fotografici nel comparto principale, ma abbiamo anche visto una prima immagine della parte frontale e una della confezione di vendita.

Oggi, grazie al social network cinese Weibo, possiamo ammirare Xiaomi MIX Fold 3 più nel dettaglio, grazie a due immagini trapelate raffiguranti la parte posteriore del dispositivo e lo schermo interno aperto.

Ammirate il design di Xiaomi MIX Fold 3 grazie a queste immagini trapelate

Come menzionato in apertura, abbiamo visto che secondo le ultime voci Xiaomi MIX Fold 3 sarà dotato di un comparto fotografico principale composto da quattro sensori fotografici; bene, una delle immagini condivise ci fornisce una sorta di conferma di quanto precedentemente trapelato.

Se guardando l’immagine vi sembra che il retro dello smartphone vi sia familiare non sbagliate, il comparto fotografico richiama l’estetica di quello implementato su Xiaomi 13 Pro e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe addirittura essere il medesimo.

Se ciò fosse confermato, Xiaomi MIX Fold 3 potrebbe essere equipaggiato con una fotocamera principale Sony IMX989 da 50 megapixel da 1 pollice con OIS (anche se altri rapporti suggeriscono come sensore principale un Sony IMX800 da 50 megapixel), un obiettivo ultra grandangolare Sony IMX581 da 50 megapixel, una teleobiettivo da 50 megapixel con OIS con zoom ottico 3,2x, e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con OIS e zoom ottico 5x.

La prima immagine ci consente anche di intravedere quella che potrebbe essere una back cover in pelle, mentre la seconda immagine ci consente di ammirare lo smartphone pieghevole da aperto.

La prima cosa che possiamo notare è l’assenza di un foro per la fotocamera frontale, segno di come il sensore sia probabilmente implementato sotto il display; per il resto le immagini non ci forniscono altre informazioni, e dunque fanno fede le precedenti indiscrezioni riguardanti le specifiche tecniche.

Secondo le voci Xiaomi MIX Fold 3 dovrebbe essere equipaggiato con un processore Snapdragon 8 Gen 2 da 3,36 GHz, 16 GB di RAM LPDDR5x, 512 GB/1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0 e una batteria da 4.800 mAh con ricarica da 67 W e ricarica wireless da 50 W.

La presentazione ufficiale dello smartphone è attesa per il mese corrente, anche se al momento non è stata condivisa una data precisa; ad ogni modo non bisognerà attendere ancora molto prima di sapere tutto di Xiaomi MIX Fold 3.

