C’è grande attesa nella community di appassionati del brand per il prossimo smartphone pieghevole dell’azienda, il colosso cinese presenterà Xiaomi Mix Fold 3 il mese prossimo come già annunciato, si tratterà del primo dispositivo del brand costruito su una nuova linea di produzione, potrà vantare un design migliorato in grado di garantire maggiore robustezza.

Nelle ultime ore, l’azienda non solo ha ribadito l’imminente arrivo del dispositivo sul social network cinese Weibo, ma ha anche condiviso alcune informazioni sul comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica.

Xiaomi Mix Fold 3 sarà il primo pieghevole dell’azienda con quattro fotocamere principali

Come anticipato in apertura dunque, Xiaomi ha voluto dare agli utenti un’ulteriore conferma dell’imminente presentazione del prossimo smartphone pieghevole del brand, condividendo in rete il poster che potete vedere poco sotto.

Secondo quanto condiviso, Xiaomi Mix Fold 3 avrà quattro sensori fotografici principali, invece che tre come sui precedenti modelli; questo grazie alla collaborazione tra Xiaomi e Leica che hanno sviluppato una nuova soluzione per una “configurazione quad-cam ottica full-focus”.

Il futuro pieghevole dell’azienda andrà dunque ad unirsi ai dispositivi pieghevoli attualmente in commercio di vivo e Huawei, che attualmente sono gli unici a poter vantare un comparto fotografico principale composto da quattro sensori.

Non ci sono informazioni ufficiali sul tipo di sensori che verranno implementati su Xiaomi Mix Fold 3, ma possiamo presumere che si tratterà di un sensore grandangolare, uno ultra grandangolare e 2 teleobiettivi (uno con un obiettivo periscopico), ovvero la medesima configurazione dei dispositivi dei brand citati poco sopra.

Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire ogni minimo dettaglio sul prossimo smartphone pieghevole dell’azienda, Xiaomi Mix Fold 3.

