Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci riguardo il prossimo tablet economico di Xiaomi ovvero il Redmi Pad 2, dispositivo che dovrebbe raccogliere l’eredità del Redmi Pad originale e che si è reso protagonista di numerose fughe di informazioni e render. Scopriamone insieme i dettagli.

Tutto quello che sappiamo sul prossimo Redmi Pad SE

Partiamo dicendo che le recenti indiscrezioni affermano che il tablet dovrebbe perdere la nomenclatura numerica a favore del nome Redmi Pad SE (nome in codice “Xun”) con cui dovrebbe essere lanciato sul mercato globale. Una scelta di difficile comprensione in quanto suggerirebbe che si tratti di un versione con specifiche inferiori a Redmi Pad quando in realtà dovrebbe esserne a tutti gli effetti il successore, seppur con caratteristiche di fascia bassa.

Ciò detto, del Redmi Pad se siamo venuti a conoscenza anche del design grazie ad alcuni render trapelati e diffusi dal portale specializzato Kimovil sul proprio sito in cui viene mostrato il tablet nelle varie colorazioni disponibili al lancio.

Stando a questi render il dispositivo dovrebbe attenersi ai canoni estetici del brand con bordi piatti, cornici ben ottimizzate e un modulo fotografico posteriore che riprende il design dei modelli di smartphone di Xiaomi.

Specifiche tecniche

Spostandoci sulle specifiche tecniche, Redmi Pad SE dovrebbe essere alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680 con RAM LPDDR4x. Il display dovrebbe essere un ampio pannello LCD da circa 10 pollici con risoluzione 2K e refresh rate di 90 Hz, una soluzione in linea con la fascia di prezzo del prodotto.

Per quanto concerne il comparto multimediale il tablet dovrebbe poter contare su quattro speaker e il supporto al Dolby Atmos; lato fotocamera dovrebbero esser presenti un sensore anteriore e uno posteriore, entrambi da 8 MP. Non sono stati diffusi dettagli sul tipo di sensore.

Il tablet dovrebbe montare su una capiente batteria da 8000 mAh con supporto alla ricarica da 22,5 W, non rapidissima. Lato software, Redmi Pad SE si dovrebbe affidare alla MIUI 14 basata su Android 13.

Disponibilità

Tutto tace ancora per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità anche se la presenza di due build denominate “Global” e “EEA” fanno ben sperare riguardo la probabile commercializzazione in Europa.

A detta degli informatori, il lancio del tablet non dovrebbe farsi attendere ancora per molto; noi, nel frattempo, vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori informazioni sul prossimo Redmi Pad SE.

