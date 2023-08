Il settore dei dispositivi pieghevoli si sta facendo sempre più affollato e queste settimane di presentazioni ufficiali e rumor ne sono una chiara dimostrazione. Ad aprire le danze ci ha pensato Samsung con il lancio ufficiale dei tanto attesi Galaxy Z Flip5 (qui la nostra recensione) e Z Fold5; mentre, nel frattempo, Xiaomi sta preparando la risposta al colosso con l’imminente lancio del prossimo Xiaomi MIX Fold 3, protagonista di numerose indiscrezioni negli scorsi mesi e di cui ora sono emerse ulteriori informazioni trapelate.

Un leak svela la parte anteriore di Xiaomi MIX Fold 3 e la sua confezione di vendita

Xiaomi MIX Fold 3 si appresta a diventare la terza iterazione di smartphone foldable del brand cinese e le informazioni attorno a esso si sono fatte sempre più intense col passare delle settimane; negli scorsi articoli dedicati alle indiscrezioni che lo riguardano vi abbiamo raccontato della presunta presenza di quattro sensori fotografici di altissimo livello sviluppati da Leica – di cui quello frontale posizionato sotto il display – e la notizia secondo cui MIX Fold 3 potrebbe venire lanciato con la MIUI 14.1, una versione dell’interfaccia del colosso realizzata ad hoc per il pieghevole e che introdurrebbe alcune interessanti funzioni tra cui la Hover mode.

Viste le suddette premesse è lecito comprendere la grande attesa che circonda il nuovo pieghevole di Xiaomi di cui nelle scorse ore sono emerse un’immagine frontale dal sito del produttore e la presunta confezione di vendita.

L’immagine del dispositivo ne mostra solo la parte anteriore dalla quale possiamo carpire la presenza del sensore anteriore della fotocamera posto centralmente; dall’immagine non è chiaro se il posizionamento è al di sotto del display o all’interno dello stesso. Emergono pochi altri dettagli tra cui la posizione dei pulsanti fisici e la presenza dei bordi curvi.

La presunta confezione di vendita sembrerebbe essere reale in quanto mantiene i canoni estetici delle recenti confezioni del produttore con lo sfondo grigio scuro, il nome del prodotto centrato e la presenza del branding Leica con l’iconico logo rosso.

Sebbene queste immagini non rivelino granché del prodotto, sono un chiaro indizio dell’imminente presentazione del pieghevole di casa Xiaomi il quale dovrebbe venire costruito seguendo una nuova linea di produzione grazie alla cerniera waterdrop e vantare un design migliorato in grado di garantire maggiore robustezza. Un copione già visto con Z Fold5 ma che consentirebbe a MIX Fold 3 di competere a livello costruttivo con il foldable di Samsung.

Cosa sappiamo finora del pieghevole di Xiaomi

Per quanto concerne le specifiche tecniche in nostro possesso sappiamo che MIX Fold 3 dovrebbe essere equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da RAM LPDDR5X e memorie UFS 4.0.

Il display dovrebbe trattarsi di un pannello OLED con refresh rate di 120 Hz. Lato batteria, il dispositivo dovrebbe poter contare sulla ricarica rapida da 67 W cablata e da 50 W in modalità wireless.

Per quanto concerne il software, lo smartphone potrà contare sulla MIUI Fold 14.1, un’interfaccia appositamente disegnata e adattata per questo genere di dispositivi.

Questa nuova versione dovrebbe migliorare l’esperienza utente e offrire varie funzionalità pensate per gli smartphone pieghevoli, come la nuova Hover mode: quest’ultima dovrebbe consentire l’utilizzo di gesture nella metà inferiore dello schermo e integrare doppio tocco per mettere in pausa e riprendere la riproduzione, scorrimento per lo zoom e la possibilità di regolare luminosità e volume. Si tratterebbe di un qualcosa di simile alla Flex mode vista sui pieghevoli Samsung.

Sul fronte della disponibilità pare che anche quest’anno Xiaomi sia intenzionata a commercializzare MIX Fold 3 solo in Cina, pertanto è altamente probabile l’assenza di un modello destinato al mercato internazionale. Del resto, di recente i produttori cinesi si sono dimostrati piuttosto restii a portare i loro dispositivi pieghevoli al di fuori del mercato interno.

Stando alla data di lancio, lo scorso anno il colosso presentò MIX Fold 2 l’11 agosto dunque è lecito attendersi che la presentazione ufficiale sia dietro l’angolo. Noi, nel frattempo, vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori novità.

