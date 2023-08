Il team di sviluppatori di YouTube continua a lavorare al miglioramento di questa popolare piattaforma per la visione dei contenuti video e nelle scorse ore è stata implementata a livello globale per la versione desktop del servizio un’importante novità per gli utenti che sono abbonati al servizio Premium.

Ci riferiamo ad un’opzione che consente di beneficiare di una migliore qualità della visione dei contenuti a 1080p, la cui disponibilità generale è stata confermata nelle scorse ore anche dal team del colosso di Mountain View e ciò sia per i dispositivi desktop che per quelli dedicati all’intrattenimento, come Chromecast e console gaming.

Come migliora YouTube Premium su desktop

Questa nuova funzionalità, chiamata “1080p Maggiore velocità in bit” e disponibile su iOS già dallo scorso aprile, a dire del team di YouTube è in grado di offrire agli utenti un’esperienza decisamente più accattivante, in quanto riesce a rendere i contenuti più nitidi e chiari, rivelandosi particolarmente indicata per i video con molti dettagli e per quelli in movimento.

Per visualizzare questa nuova funzionalità è sufficiente andare su YouTube su un computer e, durante la visione di un filmato, cliccare sull’icona ingranaggio e quindi selezionare la voce Qualità: tra le varie opzioni disponibili vi sarà anche quella 1080p Maggiore velocità in bit.

Ecco un esempio di tale nuova opzione:

Essendo disponibile solo per gli utenti Premium, se si seleziona tale opzione YouTube invita a sottoscrivere l’apposito abbonamento per provarla.

Ricordiamo a tal proposito che YouTube Premium può essere provato gratuitamente per un mese, trascorso il quale il servizio ha un costo mensile di 11,99 euro (con la possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento).

Ad ogni modo, per gli utenti “normali” resta comunque disponibile la possibilità di guardare i video nella qualità 1080p “tradizionale”.

