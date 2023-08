Giusto qualche ora fa abbiamo visto come Samsung abbia involontariamente fornito una sorta di conferma ufficiale dell’esistenza, e futura commercializzazione, di Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+, i prossimi tablet del brand appartenenti alla serie Fan Edition.

Non si conoscono con precisione le tempistiche di presentazione dei due dispositivi, ma si ipotizza che possa volerci ancora qualche mese prima che Samsung sollevi il velo dai due tablet, anche solo per non presentarli a ridosso dei nuovi Galaxy Tab S9.

Storicamente i dispositivi della gamma Fan Edition richiamano alcune caratteristiche dei modelli più blasonati, ma complici alcune rinunce vengono proposti ad un prezzo più accattivante; stando alle ultime indiscrezioni condivise sul web però, questa volta potrebbe non essere così.

Il prezzo di Samsung Galaxy Tab S9 FE potrebbe non essere molto distante da quello di Tab S9

Nelle ultime ore Roland Quandt ha condiviso su Twitter un’informazione sul presunto prezzo di vendita del futuro Galaxy Tab S9 FE, informazioni che però non ci è dato sapere se provengano da fonti interne all’azienda o da qualche rivenditore di terze parti.

Price for Tab S9 FE 6/128GB Wi-Fi only model in India: 63000 INR. https://t.co/0HylvHwBKA — Roland Quandt (@rquandt) August 4, 2023

Come potete notare viene condiviso il presunto prezzo dell’unico modello che dovrebbe essere disponibile per il mercato indiano, ovvero la configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che, al cambio attuale, equivale a circa 760 dollari (690 euro). Il dispositivo sarebbe dunque sì più economico rispetto a Galaxy Tab S9 standard, ma non poi così tanto visto che la differenza di prezzo sarebbe di circa 40 dollari (non nel nostro mercato dove la versione base è stata lanciata a 929 euro).

Potrebbe trattarsi di cifre non poi così lontane dalla realtà considerando l’aumento di prezzi generale dell’ultimo periodo, ma sarebbe utile sapere da dove proviene l’informazione in questione: se la fonte fosse interna a Samsung sarebbe certamente più attendibile, se invece si trattasse di un rivenditore di terze parti, potrebbe come spesso accade aver gonfiato il prezzo.

Non ci sono informazioni invece per il presunto prezzo della variante Plus, che potrebbe verosimilmente aggirarsi intorno ai 1000 dollari considerando il prezzo della variante Plus standard di Tab S9.

