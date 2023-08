Pochi giorni fa abbiamo assistito all’evento Galaxy Unpacked, durante il quale Samsung ha presentato ufficialmente non solo i pieghevoli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 e gli smartwatch Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, ma anche tre tablet: Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. A quanto pare però, come già avvenuto nella primavera 2021 con Galaxy Tab S7 FE, il produttore lancerà un modello della serie FE: anzi, questa volta sembra che i modelli saranno due, e si chiameranno Samsung Galaxy Tab S9 FE e Samsung Galaxy Tab S9 FE+.

Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ in arrivo

La conferma dell’esistenza di Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ arriva direttamente da Samsung, più precisamente dalla divisione francese: come scovato da Roland Quandt, i due tablet Android vengono citati all’interno di un lungo elenco di modelli compatibili con le funzionalità di Bixby, l’assistente virtuale. Abbiamo già iniziato nelle scorse settimane a conoscere i dispositivi in arrivo, ma questa volta si tratta a tutti gli effetti di una conferma ufficiale.

I rumor puntano a un Galaxy Tab S9 FE+ dotato di un display LCD da 12,4 pollici e del SoC Exynos 1380, che dovrebbe garantire prestazioni in linea con lo Snapdragon 778G utilizzato sulla versione 5G di Galaxy Tab S7 FE. A bordo dovremmo trovare Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.3, speaker stereo, doppia fotocamera posteriore, lettore d’impronte digitali laterale e compatibilità con la S Pen. In base a ciò che sappiamo, il tablet dovrebbe essere commercializzato nelle versioni Wi-Fi (SM-X610) e 5G (SM-X616B). Le recenti certificazioni svelano anche una batteria da 10.090 mAh. Galaxy Tab S9 FE potrebbe offrire uno schermo più piccolo, da 10,9 pollici, e una singola fotocamera posteriore, ma per ora i dettagli latitano.

Nonostante queste conferme del sito francese, alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Tab S9 FE+ dovrebbe mancare ancora qualche mese, in modo da lasciare il giusto spazio ai tre modelli appena lanciati. L’annuncio arriverà probabilmente durante l’autunno 2023: continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

