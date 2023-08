Dopo aver lanciato il router di fascia alta Nest Wifi Pro lo scorso autunno, Google sembra ora intenzionata ad ampliare ulteriormente la sua gamma di dispositivi Nest Wifi.

Nuovi riferimenti testuali rinvenuti all’interno del codice dell’ultimo aggiornamento dell’App Google Home suggeriscono che la società sta lavorando a un nuovo modello Google Nest Wifi.

Dei frammenti di testo menzionano un dispositivo inedito con nome in codice “BRZA” e codice di modello GS4VD e a quanto pare l’app Google Home lo gestisce in modo molto simile all’attuale Nest Wifi Pro.

Al momento non è ancora chiaro come il nuovo dispositivo si differenzierebbe dall’attuale gamma Nest Wifi, in quanto mancano riferimenti fondamentali, come ad esempio quelli a Google Assistant.

Un nuovo Google Nest Wifi in arrivo?

In passato Google ha ripubblicato un vecchio router a un prezzo ridotto che era stato individuato come modello distinto nel codice dell’app Google Home, quindi è possibile che l’azienda si stia preparando a fare lo stesso con Nest Wifi.

Visto che Nest Wifi Pro è piuttosto costoso poiché supporta la più recente tecnologia Wi-Fi 6E, il dispositivo inedito di cui stiamo parlando potrebbe essere un modello più abbordabile per i consumatori.

In ogni caso è ancora presto per farsi venire il prurito alle mani, in quanto sembra improbabile che questo presunto dispositivo potrà essere lanciato prima di questo autunno insieme alla serie Google Pixel 8 o in solitaria all’inizio del prossimo anno.