Dopo aver annunciato HONOR Magic V2, che potrebbe arrivare anche in Europa, la casa cinese non ha alcuna intenzione di fermarsi con i pieghevoli: nei prossimi mesi dovrebbe toccare ad altri due modelli, ossia HONOR Magic V Slim e HONOR Magic Flip, che saranno forse affiancati da due smartphone “tradizionali”, HONOR 100 GT e HONOR X50 GT. Anche Xiaomi ha in programma un nuovo pieghevole, ossia Xiaomi MIX Fold 3, e oggi emergono ulteriori dettagli lato software.

Le novità HONOR in arrivo: HONOR Magic V Slim e Magic Flip

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, il prossimo smartphone pieghevole di HONOR, che dovrebbe essere HONOR Magic V Slim, potrebbe offrire un formato simile a quello di Huawei Mate Xs 2, con un’apertura dello schermo verso l’esterno. I rumor parlano di un dispositivo con profilo sottile e un display a risoluzione 2K con protezione per gli occhi. Il leaker Teme parla di un possibile lancio fissato per il mese di ottobre 2023.

In aggiunta, a qualche mese di distanza (si parla di febbraio o marzo 2024) potrebbe fare il suo debutto HONOR Magic Flip, un pieghevole a conchiglia in stile Samsung Galaxy Z Flip4. Per ora purtroppo non abbiamo ulteriori dettagli, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi ne sapremo di più.

Ci sono anche i più tradizionali HONOR 100 GT e HONOR X50 GT

La casa cinese sarebbe in procinto di lanciare altri due prodotti, questa volta più “tradizionali”: stiamo parlando di HONOR 100 GT e HONOR X50 GT. Dopo HONOR 80 GT, sembra che il produttore possa saltare HONOR 90 GT per passare direttamente a HONOR 100 GT. In più in Cina dovrebbe arrivare HONOR X50 GT, uno smartphone con display LCD pensato per prendere il posto di HONOR X40 GT, proposto lo scorso ottobre con il SoC Qualcomm Snapdragon 888 e pensato soprattutto per gli amanti del gaming.

Purtroppo questo è tutto quello che sappiamo su HONOR 100 GT e HONOR X50 GT: siamo sicuri che nei prossimi mesi torneremo a parlarne, quindi continuate a seguirci. Non è da escludere che almeno uno dei due prodotti possa debuttare in Italia.

Xiaomi MIX Fold 3 con MIUI Fold 14.1 e Hover mode

Xiaomi MIX Fold 3 sarà presentato durante il mese di agosto, come anticipato su Weibo dal presidente Lu Weibing, forse insieme ad altri prodotti come Xiaomi Pad 6 Max, Redmi Pad 2 e Redmi K60 Ultra. In base a quanto trapelato in queste ore, lo smartphone pieghevole potrà contare sulla MIUI Fold 14.1, con un’interfaccia appositamente disegnata e adattata per questo genere di dispositivi.

Questa nuova versione dovrebbe migliorare l’esperienza utente e offrire varie funzionalità pensate per gli smartphone pieghevoli, come la nuova Hover mode: quest’ultima dovrebbe consentire l’utilizzo di gesture nella metà inferiore dello schermo e integrare doppio tocco per mettere in pausa e riprendere la riproduzione, scorrimento per lo zoom e la possibilità di regolare luminosità e volume. Si tratterebbe di un qualcosa di simile alla Flex mode che abbiamo visto sui pieghevoli Samsung.

New foldable #XIaomi device will feature Hover mode:

– it allows to use gestures on the bottom half of the screen

Xiaomi MIX Fold 3 dovrebbe arrivare con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, fotocamera sotto al display, fotocamera con zoom ottico 5x, cerniera waterdrop, ricarica wireless e certificazione IP. Per tutti i dettagli ufficiali dovremo attendere la presentazione di agosto.

