Agosto è ormai entrato nel vivo e il team di sviluppatori di Google Chrome ha annunciato 4 nuove funzionalità che consentiranno agli utenti di vivere il mese più caldo e spensierato dell’anno in modo più semplice.

Le novità a cui facciamo riferimento, infatti, sono studiate per aiutare gli utenti a trovare rapidamente ciò che stanno cercando, dall’ispirazione per un viaggio agli argomenti di tendenza del momento.

Le 4 nuove funzionalità di Google Chrome

La prima novità è dedicata agli utenti Android e iOS: grazie ad essa, quando si trovano su un sito idoneo in Google Chrome, possono fare clic sulla barra degli indirizzi per vedere così dei suggerimenti di ricerca pertinenti (ciò attraverso una sezione “Correlato a questa pagina”).



La seconda novità è rappresentata dalla possibilità di visualizzare le ricerche di tendenza direttamente dalla barra degli indirizzi di Google Chrome (basta aprire una nuova scheda, toccare la barra degli indirizzi e scorrere verso il basso per vedere le tendenze).

Ed ancora, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di migliorare la funzionalità Tocca per cercare, arricchendola della possibilità di usarla per effettuare ricerche correlate (ciò attraverso un comodo menu a carosello).

La quarta novità è rappresentata da un miglioramento del sistema dei suggerimenti forniti durante la digitazione del testo nella barra degli indirizzi. Quando si digita del testo, gli utenti vedranno ora 10 suggerimenti invece di sei: quelli più rilevanti appariranno per primi e sarà possibile accedere a più opzioni scorrendo.

Queste novità sono in fase di implementazione e saranno presto disponibili per tutti gli utenti a livello globale.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Google Chrome per Android, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

L’app è disponibile anche nel Google Play Store e può essere scaricata sfruttando il seguente badge: