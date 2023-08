La notizia dell’imminente lancio era già nell’aria da qualche giorno e Motorola, brand di proprietà di Lenovo, è stata di parola: l’azienda ha infatti presentato in India il nuovo Moto G14, l’ultimo smartphone di fascia bassa del brand.

L’azienda negli ultimi tempi ha cambiato approccio nei confronti del mercato, lanciando ogni anno diversi dispositivi che possano occupare tutte le fasce di prezzo disponibili; l’intento è probabilmente quello di ritornare ai fasti di un tempo, ormai lontano, in cui i fan della community facevano a gara a valutare ogni nuovo smartphone con l’ormai celebre frase “Meglio Moto G”.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere diamo insieme uno sguardo al nuovo Moto G14 e alle sue principali specifiche tecniche.

Ecco Motorola Moto G14, il nuovo smartphone entry level dell’azienda

Come anticipato in apertura, Motorola ha presentato al mondo il suo nuovo smartphone di fascia bassa della serie Moto G, il dispositivo si presenta con un display LCD da 6,5 pollici, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Lo smartphone è mosso dal processore Unisoc T616, accompagnato da 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di archiviazione interna UFS 2.2, ulteriormente espandibile fino a 1 TB con grazie al supporto MicroSD.

Il comparto fotografico di Moto G14 è composto da un sensore principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel e da un sensore secondario macro da 2 MP, mentre anteriormente trova spazio una fotocamera da 8 MP; ad alimentare il tutto è presente una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 20 W.

Lo smartphone arriverà sul mercato equipaggiato con Android 13, Motorola ha già garantito un aggiornamento di Android (che raggiungerà quindi la versione 14) e tre anni di update di sicurezza; il dispositivo infine vanta un lettore di impronte digitali montato lateralmente, nonché la certificazione IP52 che ne attesta la resistenza a polvere e schizzi d’acqua.

Riportiamo di seguito le principali caratteristiche tecniche di Motorola Moto G14:

Schermo LCD FHD+ 20:9 da 6,5 ​​pollici (2400 × 1080 pixel), frequenza di aggiornamento 60 Hz, frequenza di campionamento tocco 120 Hz, rapporto schermo-corpo 89,47%, protezione in vetro Panda

Processore 2GHz UNISOC T616 Octa-Core 12nm con GPU Mali-G57

4 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di memoria UFS 2.2, memoria espandibile fino a 1 TB con microSD

Android 13

Doppia SIM (nano+nano+microSD)

Fotocamera posteriore da 50 MP con apertura f/1.8, fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 8MP con apertura f/2.4

Jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo, Dolby Atmos

Scanner per le impronte digitali montato lateralmente

Dimensioni: 161,46×73,82×7,99 mm; Peso: 177 g

Certificazione IP52

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, USB tipo C

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 20 W

Moto G14 è già disponibile per il pre ordine in India, nelle colorazioni Sky Blue e Steel Grey (alle quali in futuro si aggiungeranno Vegan Leather Pale Lilac e Butter Cream) ad un costo di 9.999 Rs (circa 110 euro al cambio attuale) nell’unica variante disponibile 4 GB + 128 GB, il dispositivo sarà poi disponibile per l’acquisto a partire dall’8 agosto. Al momento non ci sono informazioni ufficiali circa le tempistiche di commercializzazione del dispositivo per il nostro mercato.

