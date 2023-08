Chiunque di voi sia solito utilizzare il servizio in questione di Google sa quanto Android Auto possa essere utile mentre ci troviamo alla guida, l’alternativa del colosso ai sistemi di infotainment proprietari rappresenta infatti un ottimo ausilio per il guidatore, che può interagire con alcune funzioni del proprio smartphone senza distrarsi troppo.

Tutto ciò purtroppo è vero in linea di massima visto che, in diverse occasioni, Android Auto presenta tutta una serie di problemi a volte incomprensibili; quanto vi riportiamo oggi rientra esattamente in questa casistica, una serie di utenti Pixel infatti lamenta malfunzionamenti con il sistema di infotainment di Big G, senza che vi sia un apparente motivazione.

Alcuni utenti Pixel lamentano problemi di connessione con Android Auto

Nell’ultima settimana sono apparse diverse testimonianze in rete, sia su Reddit (qui, qui e qui) che sul forum di supporto ufficiale (qui e qui), dove diversi utenti hanno utilizzato i canali appena menzionati per trovare riscontro su una nuova problematica manifestatasi di recente.

Stando a quanto condiviso vari utenti Pixel starebbero riscontrando problemi di connettività con Android Auto, specialmente in modalità wireless; in alcuni casi la connessione si interrompe continuamente mentre in altri non è addirittura possibile connettere lo smartphone alla vettura.

La maggior parte dei dispositivi interessati dal problema appartengono alle famiglie Pixel 6 e Pixel 7, ma al momento non è chiaro cosa possa aver portato a questi malfunzionamenti, nulla infatti sembra ricondurre quanto riportato ad un recente aggiornamento di Android Auto (come spesso accade in questi casi), spostando dunque l’attenzione su un possibile problema lato server.

Come sempre gli utenti si sono premurati di condividere anche i tentativi di risoluzione che però non sembrano funzionare per tutti: alcuni sono riusciti a risolvere il problema cancellando i dati dell’app Android Auto e forzandone il riavvio, mentre per altri è stato sufficiente riavviare il sistema dell’automobile.

Come di consueto, considerando che le segnalazioni continuano ad aumentare, non ci resta che attendere che Google identifichi il problema e proponga una soluzione che possa far tornare gli utenti Pixel a beneficiare del servizio offerto in maniera idonea.

Potrebbe interessarti anche: Google Maps riceve una piccola ma comoda modifica in Android Auto