Google Maps, l’applicazione sviluppata dal colosso di Mountain View per i servizi di navigazione, è sicuramente uno dei software più utilizzati dagli utenti con Android Auto; lo schermo del sistema di infotainment di una vettura è più grande degli smartphone che abbiamo in tasca e consente di conseguenza una migliore fruizione del servizio offerto.

Nelle ultime ore, sembra che l’app di navigazione di Big G stia ricevendo una piccola ma comoda modica in Android Auto, vediamo di cosa si tratta.

Google Maps modifica la disposizione dei tasti in Android Auto

Stando a quanto condiviso dai colleghi di Smartdroid, alcuni utenti starebbero ricevendo una piccola modifica nell’estetica di Google Maps in Android auto.

Come potete notare dall’immagine poco sopra, alcuni utenti stanno visualizzando una modifica nella disposizione dei tasti presenti in Google Maps; nello specifico il menù che solitamente appare sul lato destro dello schermo, contenente i pulsanti per le Impostazioni, l’audio, la bussola e lo zoom è ora posizionato sul lato sinistro dello schermo. Questa modifica rende l’interazione del conducente con il menù in questione più comoda, visto che i pulsanti si trovano ora più vicini al guidatore.

Non è chiaro se si tratti di un’implementazione in fase di rilascio, oppure di qualche test da parte di Google; nel nostro caso con Google Maps versione 11.89.0300 e Android Auto v9.9 l’interfaccia è ancora quella a cui siamo abituati da tempo, mentre l’utente che ha scattato la foto riesce a visualizzare la nuova disposizione con le medesime versioni delle app appena citate.

È probabile che pazientando un po’ la nuova disposizione dei pulsanti di Google Maps possa raggiungere tutti gli utenti.

