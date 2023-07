Nei giorni scorsi Samsung ha presentato la serie Samsung Galaxy Watch6, smartwatch con i quali va ad alzare l’asticella rispetto alla precedente generazione, in modo da competere meglio con l’attuale leader del mercato, ossia Apple Watch.

Uno dei miglioramenti introdotti è rappresentato dall’uso esteso del rilevamento della temperatura cutanea e da un apposito SDK, che consente agli sviluppatori di sfruttare tale tecnologia di Samsung Galaxy Watch6 per le rispettive applicazioni.

Con Samsung Galaxy Watch6 arrivano nuove possibilità

Prima dell’annuncio della serie Samsung Galaxy Watch6, il colosso coreano ha svelato alcune delle funzionalità che i suoi nuovi smartwatch avrebbero potuto vantare, come l’applicazione Thermo Check, creata per identificare le temperature ambientali attorno ai Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch6.

Con One UI 5 il sensore di temperatura montato su questi smartwatch viene sbloccato e il controllo della temperatura dell’ambiente rappresenta una delle situazioni di utilizzo ideate da Samsung per sfruttarlo per il mondo reale.

Ebbene, con Skin Temperature API e Privileged Health SDK gli sviluppatori potranno sfruttare il sensore della temperatura per tutta una serie di situazioni, come ad esempio le analisi sulle condizioni meteo, i controlli sulla salute o le applicazioni sulla sicurezza.

Al momento non è chiaro quali siano i limiti della tecnologia sviluppata da Samsung ma, tanto per fare un esempio, l’app Termo Check dovrebbe essere in grado di consentire agli utenti di controllare la temperatura dell’acqua prima di toccarla e del cibo prima di mangiarlo.

Il team di Samsung precisa che la nuova Skin Temperature API per Galaxy Watch sarà disponibile presto e poi spetterà agli sviluppatori mettersi al lavoro per sfruttare le sue potenzialità, migliorando le applicazioni già esistenti o anche creandone nuove.

Ricordiamo che la serie Samsung Galaxy Watch6 è già disponibile in pre-ordine in Italia (le prime consegne sono in programma per l’11 agosto) e potete acquistare lo smartwatch sul sito del produttore con prezzi a partire da 319 euro.