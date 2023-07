Samsung lavora costantemente per migliorare il proprio ecosistema fatto di tanti dispositivi diversi, tra i quali figurano gli smartwatch della serie Galaxy Watch. Questi ultimi sono in procinto di ricevere ufficialmente nuove applicazioni che ne renderanno l’utilizzo ancora più completo e versatile.

Tramite un post sul proprio sito ufficiale, Samsung ha confermato l’arrivo di tre importanti applicazioni sui dispositivi della serie Galaxy Watch: si tratta di Samsung Wallet, già presente e ben rodato su smartphone, Thermo Check e l’applicazione ufficiale di WhatsApp.

Queste tre applicazioni arrivano su Galaxy Watch

La prima delle nuove applicazioni è Samsung Wallet, nata lo scorso anno dall’unione di Samsung Pay e Samsung Pass. L’applicazione, già presente su smartphone e ora disponibile anche su smartwatch, permette di effettuare pagamenti e gestire carte e biglietti direttamente dal proprio polso.

Thermo Check è invece un’applicazione che si basa sulle API Skin Temperature di Samsung e permette di sfruttare la tecnologica a infrarossi dei Galaxy Watch per misurare la temperatura dell’ambiente circostante. Non solo la propria, quindi, ma anche la temperatura del cibo che stiamo per mangiare o dell’acqua in cui stiamo per immergerci, il tutto senza alcun contatto fisico. L’app sarà esclusiva inizialmente dei prossimi Samsung Galaxy Watch e verrà resa disponibile in futuro anche per Galaxy Watch5.

Infine, l’applicazione che farà la felicità di molti utenti è quella di WhatsApp, che arriva ufficialmente su Galaxy Watch assieme al rilascio per Wear OS avvenuto quest’oggi. L’applicazione è disponibile per Galaxy Watch5 e Galaxy Watch4 e permette di rispondere a messaggi o chiamate senza l’utilizzo dello smartphone.

A detta del colosso coreano, l’aggiunta di queste nuove applicazioni renderà i Galaxy Watch più versatili, ma assicura che altre novità verranno presentate durante il Galaxy Unpacked che si terrà il prossimo 26 luglio, assieme alla presentazione dei nuovi dispositivi pieghevoli e di Samsung Galaxy Watch6.

Potrebbe interessarti anche: Il Galaxy Unpacked è sempre più vicino tra nuove anticipazioni ufficiali e leak