Durante il Galaxy Unpacked di oggi, Samsung non ha presentato solo la gamma 2023 di smartphone pieghevoli e i tablet della serie Galaxy Tab S9, ma anche la nuova serie di smartwatch: il produttore sud-coreano ha svelato Samsung Galaxy Watch6 e Samsung Galaxy Watch6 Classic, esattamente come preventivato nelle anticipazioni. I nuovi prodotti sono progettati per affiancare gli utenti nelle abitudini di vita più sane e mettono a disposizione prestazioni ottimizzate, unite a un design raffinato e ulteriormente impreziosito. Andiamo a scoprirli insieme da vicino.

Ecco Samsung Galaxy Watch6 e Watch 6 Classic: più schermo, più funzioni, più smart

Samsung annuncia Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, due nuovi smartwatch Wear OS che puntano su prestazioni, ampi display, design raffinato e personalizzazione. “Con i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic teniamo fede al nostro impegno volto a rendere accessibili a un sempre maggior numero di persone gli evoluti strumenti per il monitoraggio della salute, rendendoli facilmente disponibili direttamente sul polso dell’utente“, afferma TM Roh, President e Head of Mobile eXperience di Samsung Electronics. “Dal coaching del sonno passando per i consigli sul fitness e al monitoraggio dei dati nutrizionali, Samsung offre all’utente nuove pratiche modalità per essere più consapevole e proattivo nel proprio percorso di salute e benessere, accompagnandolo in ogni momento della giornata“.

Lo schermo dei nuovi smartwatch è più grande del 20% rispetto ai predecessori e consente di visualizzare più testo e una tastiera maggiormente utilizzabile, pur mantenendo dimensioni generali contenute. Il pannello è più vivido, offre una maggiore risoluzione e una luminosità di picco di 2000 nit, che consente di visualizzare il quadrante anche con luce solare intensa. Stessa cosa per la modalità Always-On, con la funzione di regolazione della luminosità. Alimentati da processore e memorie ottimizzati, gli smartwatch promettono prestazioni maggiori e di conseguenza interazioni più fluide e rapide.

Galaxy Watch6 è dotato di una cornice più sottile del 30%, mentre Watch6 Classic offre un aspetto più “tradizionale” e una ghiera girevole più sottile del 15%. Oltre ai tanti nuovi quadranti (o watch face, come preferite), sono disponibili nuovi cinturini che possono essere sostituiti con un semplice clic, per creare abbinamenti diversi in un attimo: si può arrivare fino a oltre 700 combinazioni esclusive per creare l’orologio desiderato sul sito ufficiale Samsung. In più, sempre rispetto ai predecessori, gli orologi vantano una batteria più capiente e consumi ridotti: bastano otto minuti di ricarica rapida per disporre di otto ore di autonomia.

Le funzioni dedicate al fitness e all’attività sportiva sono parecchie: tra queste la funzionalità Composizione corporea, che raccoglie misurazioni per il metabolismo basale, la percentuale di muscolo scheletrico, acqua e grasso corporei, per restituire un’istantanea della forma fisica e della conformazione dell’utente. In questo modo è possibile definire i propri obiettivi, tenere traccia dei progressi e avere una guida con consigli personalizzati, anche nel campo dell’alimentazione grazie alla collaborazione con Whisk.

Per l’allenamento entra in gioco la funzione Zone di frequenza cardiaca personalizzate, che analizza le capacità fisiche individuali e imposta cinque livelli ottimali di intensità della corsa; in questo modo vengono definiti gli obiettivi, dal bruciare massa grassa al cardio ad alto impatto, tutto in base alle condizioni dell’utente. A disposizione ci sono più di 100 funzioni di tracciamento dell’allenamento, con l’aggiunta di “Corsa pista”, per registrare le sessioni su circuito.

I Galaxy Watch6 offrono non solo il monitoraggio della pressione sanguigna e dell’elettrocardiogramma, ma anche la nuova funzione Notifica di ritmo cardiaco irregolare, che garantisce un quadro più completo della salute cardiaca e rileva in background (anche durante il sonno) se la cadenza dei battiti risulta compatibile con la fibrillazione atriale (FA). Grazie ai sensori a bordo, gli smartwatch possono inoltre tenere traccia della temperatura della pelle, fornendo dati utili anche per il tracciamento del ciclo mestruale. Non manca la funzione Rilevamento cadute, con la quale possono chiamare automaticamente un numero di emergenza nel caso di riconoscimento di cadute (durante l’allenamento, ma anche nel sonno).

A proposito di sonno, consapevole che il primo passo per essere più in salute è migliorare il riposo notturno, Samsung ha deciso di perfezionare le funzioni dedicate, concentrandosi sulle tre azioni chiave per incrementare la qualità del sonno: comprendere i modelli di riposo individuali, migliorare le abitudini e organizzare un ambiente favorevole. Gli smartwatch offrono un’analisi approfondita dei Fattori di punteggio del sonno, con durata totale, cicli, ora del risveglio e grado di recupero fisico e mentale, ma anche una maggiore personalizzazione delle Notifiche sul sonno (sviluppate in collaborazione con la National Sleep Foundation), il tracciamento della Regolarità del sonno (con l’andamento dei ritmi sonno-veglia) e l’assegnazione di un Animale Simbolo del Sonno, che rappresenta il pattern.

La Guida al sonno è stata ottimizzata e permette agli utenti di mettere a frutto le indicazioni ricevute, con consigli e promemoria personalizzati da visualizzare sia sullo smartphone associato sia direttamente sul polso. I Galaxy Watch6 sono in grado di aiutare nella creazione di un ambiente ideale per il riposo modificando le impostazioni degli elettrodomestici connessi e avviando la Modalità Riposo su smartwatch e smartphone, per silenziare le notifiche, attenuare ulteriormente la luminosità dei display e attivare il nuovo sensore a infrarossi Invisible LED dello smartwatch stesso per fornire informazioni sulla salute senza distrazioni luminose.

Ecco la scheda tecnica di Samsung Galaxy Watch6:

cassa in Armour Aluminum con cinturino Sport Band

display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,3″ (40 mm) o da 1,5″ (44 mm) a risoluzione 480 x 480

processore Exynos W930 dual core da 1,4 GHz

2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna

connettività LTE (sull’apposita versione), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

sensori: Samsung BioActive (frequenza cardiaca, tracciato elettrocardiaco e analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità

certificazione IP68 contro acqua (fino a 5 ATM) e polvere, MIL-STD-810H

batteria da 300 mAh (40 mm) o 425 mAh (44 mm) con ricarica wireless rapida WPC

sistema operativo: Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) con One UI 5 Watch

compatibilità: Android 10 o superiore, con almeno 1,5 GB di RAM e Google Mobile Services

dimensioni e peso: 40 mm: 38,8 x 40,4 x 9,0 mm, 28,7 g 44 mm: 42,8 x 44,4 x 9,0 mm, 33,3 g



Previous Next Fullscreen

Questa invece la scheda tecnica di Samsung Galaxy Watch6 Classic:

cassa in acciaio inossidabile con cinturino Hybrid Eco-Leather Band

con cinturino display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,3″ (43 mm) o da 1,5″ (47 mm) a risoluzione 480 x 480

processore Exynos W930 dual core da 1,4 GHz

2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna

connettività LTE (sull’apposita versione), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

sensori: Samsung BioActive (frequenza cardiaca, tracciato elettrocardiaco e analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità, sensore Hall 3D

certificazione IP68 contro acqua (fino a 5 ATM) e polvere, MIL-STD-810H

batteria da 300 mAh (43 mm) o 425 mAh (47 mm) con ricarica wireless rapida WPC

sistema operativo: Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) con One UI 5 Watch

compatibilità: Android 10 o superiore, con almeno 1,5 GB di RAM e Google Mobile Services

dimensioni e peso: 43 mm : 42,5 x 42,5 x 10,9 mm, 52 g 47 mm : 46,5 x 46,5 x 10,9 mm, 59 g



Previous Next Fullscreen

Galaxy Watch6 viene proposto nel formato da 44 mm nelle colorazioni Graphite e Silver, e nel formato da 40 mm nelle versioni Graphite e Gold. Galaxy Watch6 Classic è invece disponibile nelle colorazioni Black e Silver, nei formati da 43 mm o 47 mm.

Entrambi i prodotti sono ovviamente compatibili con Samsung Wallet per i pagamenti in mobilità: l’applicazione, che costituisce ormai da qualche tempo un’evoluzione del “vecchio” Samsung Pay, funge un po’ da portafoglio e incorpora non solo le carte di pagamento, ma anche biglietti, coupon, carte d’imbarco e carte fedeltà. Con la funzione Gesti si può gestire l’orologio con semplici gesti, con la possibilità di creare scorciatoie e accedere ad app specifiche senza toccare lo schermo (o la ghiera).

In autunno arriveranno le nuove app di Google Calendar e Gmail, che saranno disponibili esclusivamente su Wear OS, ma anche gli aggiornamenti di Peloton e MyFitnessPal e i contenuti in streaming di Audible. Grazie alla nuova API per la temperatura cutanea, i partner potranno accedere a una tecnologia a infrarossi avanzata per misurazioni più precise e nuove possibilità per gli utenti. L’app Thermo Check, ad esempio, sfrutta al meglio la nuova API e permette di misurare la temperatura di una pietanza o del mare prima di un tuffo in acqua.

Samsung ha migliorato l’app Controller fotocamera, che può andare a controllare la fotocamera dello smartphone (compatibile da Galaxy S9 in avanti) per cambiare modalità, angolatura e zoom. Gli orologi possono essere collegati alle smart TV Samsung (modelli 2021 in avanti) o ai Galaxy Tab S9 per visualizzare su schermi ancora più grandi i progressi in tempo reale attraverso un programma guidato di fitness o meditazione. La serie consente inoltre di localizzare la posizione del telefono eventualmente smarrito usando Trova telefono personale. Lato sicurezza non manca ovviamente la piattaforma Samsung Knox, che assicura la protezione dei dati personali.

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic in Italia

Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Pro sono disponibili all’acquisto in preordine già da oggi, 26 luglio 2023, con disponibilità generale e consegne fissate per l’11 agosto. I prezzi consigliati per il mercato italiano sono i seguenti:

Galaxy Watch6 : Bluetooth 40 mm a 319 euro Bluetooth 44 mm a 349 euro LTE 40 mm a 369 euro LTE 44 mm a 399 euro

: Galaxy Watch6 Classic : Bluetooth 43 mm a 419 euro Bluetooth 47 mm a 449 euro LTE 43 mm a 469 euro LTE 47 mm a 499 euro

:

Per i primi giorni è prevista un’offerta di lancio: chi acquisterà i nuovi smartwatch entro il 10 agosto (termine dei preordini), riceverà in regalo un cinturino Fabric Band e un Super Fast Wireless Charger Duo. Per ottenere gli omaggi sarà sufficiente procedere alla registrazione tramite Samsung Members.

Acquista i Samsung Galaxy Watch6 sul Samsung Shop

Acquista Samsung Galaxy Watch6 su Amazon

Acquista Samsung Galaxy Watch6 Classic su Amazon

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Watch5 Pro