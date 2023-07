Nella giornata di ieri il colosso coreano ha presentato, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked, gli ultimi dispositivi nati dalle fucine del brand; tra questi quello che probabilmente presenta le novità più interessanti dal punto di vista estetico è l’ultimo pieghevole a conchiglia realizzato dall’azienda: Samsung Galaxy Z Flip5.

Lo smartphone in questione infatti, rispetto al modello della precedente generazione, vanta un display esterno notevolmente più grande che può risultare comodo in diversi contesti; l’azienda in fase di presentazione si è limitata a mostrare il funzionamento di alcuni widget sulla componente in questione, ma in realtà il display esterno dello smartphone può fare di più.

Sul display esterno di Samsung Galaxy Z Flip5 si possono usare anche alcune applicazioni

Come vi abbiamo mostrato nella nostra video anteprima (che potete vedere poco sotto), Samsung Galaxy Z Flip5 si presenta agli utenti con un ampio display esterno da ben 3,4 pollici, un incremento notevole rispetto alla diagonale da 1,9 pollici del modello precedente.

L’azienda ha deciso di sfruttare quanto più possibile l’aumento di dimensioni della componente in questione, proponendo una serie di widget molto comodi da utilizzare a smartphone chiuso. I widget da soli però, non possono esaltare l’esperienza d’uso di un dispositivo di questo tipo ma non temete, qualora foste interessati all’acquisto del dispositivo in questione, sappiate che sul display esterno si possono utilizzare anche una serie di applicazioni.

Nonostante l’azienda non abbia al momento pubblicizzato più di tanto la funzione di cui parleremo tra poco, sappiate che nelle Impostazioni del dispositivo è presente una voce che, se attivata, vi consente di utilizzare subito alcune applicazioni specifiche: specifichiamo che non tutte sono “utili”, tra queste infatti figurano YouTube e Netflix che, su un display di queste dimensioni sono al limite dell’usabilità.

Le altre però sono molto più interessanti, si tratta nello specifico di WhatsApp, Samsung Messaggi, Google Messaggi e Google Maps.

Le applicazioni di messaggistica in questione possono dunque essere utilizzate sul display esterno di Galaxy Z Flip5, senza necessità da parte dell’utente di aprire il dispositivo; funzionano esattamente come ci si aspetterebbe, semplicemente con un’interfaccia più condensata, che mette però a disposizione dell’utilizzatore anche una tastiera QWERTY completa.

Anche l’utilizzo di Google Maps sul display esterno del dispositivo può risultare molto comodo, il modello della precedente generazione si limitava a fornire solo le notifiche di base della navigazione, mentre adesso l’utente può beneficiare della navigazione turn-by-turn classica.

Come anticipato, la funzionalità per attivare l’utilizzo delle app in questione è “nascosta”, ma facilmente raggiungibile seguendo il percorso Impostazioni -> Funzioni avanzate -> Labs -> App permesse sullo schermo frontale.

In realtà, senza necessità di ricorrere al modding o a soluzioni di terze parti che sicuramente non tarderanno ad arrivare, la stessa Samsung offre anche un’altra possibilità di aumentare notevolmente il parco applicazioni utilizzabili sul display esterno di Galaxy Z Flip5: l’ultimo aggiornamento del modulo GoodLock MultiStar infatti dà all’utente la possibilità di scegliere quali applicazioni installate sul dispositivo possono essere utilizzate anche sul display esterno.

Per poter utilizzare questa seconda alternativa è sufficiente seguire questi semplici passaggi:

scaricate GoodLock dal Galaxy Store

dal Galaxy Store una volta aperta l’app GoodLock selezionare la scheda Life Up in cui si trova il modulo MultiStar

in cui si trova il modulo una volta installato il modulo in questione apritelo e selezionate “ I love Galaxy Foldable “

“ ora selezionate la voce Launcher Widget e scegliete le applicazioni che volete utilizzare sul display esterno

e scegliete le applicazioni che volete utilizzare sul display esterno a questo punto selezionate Enable Launcher Widget e richiudete lo smartphone

Seguendo questa semplice procedura avrete dunque modo di utilizzare qualsiasi app installata sul vostro dispositivo, direttamente sul display esterno; non tutte le app al momento potrebbero funzionare correttamente o allo stesso modo, ma trattandosi di una soluzione proprietaria non dovreste correre alcun rischio nell’utilizzo.

