Stando alle principali indiscrezioni che si sono susseguite fino a questo momento, tra le più importanti novità di Samsung Galaxy Z Flip5 vi sarà un display esterno molto più grande rispetto a quello delle precedenti generazioni e il team di sviluppatori del colosso coreano avrà il compito di studiare apposite funzionalità per sfruttarne al massimo le potenzialità.

Il nuovo display esterno da 3,26 pollici non dovrebbe consentire la normale esecuzione delle applicazioni ma vi dovrebbero essere dei nuovi widget e uno di questi riguarda il modulo MultiStar Good Lock.

Una comoda funzione per Samsung Galaxy Z Flip5

In attesa della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Flip5, il team di sviluppatori di Samsung ha rilasciato un aggiornamento di MultiStar, modulo di Samsung Good Lock che consente agli utenti di personalizzare varie funzionalità relative al multitasking, come lo zoom dello schermo multi-finestra, la possibilità di concentrarsi su entrambe le app in modalità multi-finestra e la possibilità di abilitare o disabilitare l’azione di visualizzazione Pop-up.

Questo aggiornamento ci conferma che il team di sviluppatori di Samsung sta lavorando a nuovi widget per il display esterno di Samsung Galaxy Z Flip5 (nel changelog si legge “Added a cover widget specific to ‘Flip 5′”) e probabilmente anche Google si sta interessando a tale schermo.

Grazie a una delle immagini leaked del nuovo smartphone di Samsung è già emerso che chi acquisterà tale device potrà contare su appositi widget per il display esterno dedicati al meteo, alle carte d’imbarco dei voli da prendere, al calendario, alla cronologia delle chiamate, al livello della batteria dei dispositivi collegati e ai messaggi in arrivo.

In sostanza, il team di Samsung ha in programma di sfruttare tale schermo per aiutare gli utenti a visualizzare più informazioni possibili senza la necessità di aprire lo smartphone.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile del modulo MultiStar Good Lock (la v. 6.5.10) dal Samsung Galaxy Store seguendo questo link.

Per la presentazione dei nuovi smartphone di Samsung ci sarà da avere pazienza sino a mercoledì.