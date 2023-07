Dopo settimane di indiscrezioni, ieri Samsung ha finalmente presentato la sua nuova generazione di smartphone pieghevoli: stiamo parlando ovviamente di Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5.

Così come avviene quasi sempre per gli smartphone più attesi, anche per i nuovi modelli pieghevoli del colosso coreano sono stati pubblicati in Rete i loro sfondi ufficiali, così da consentire a chiunque lo desideri di sfruttarli per personalizzare i propri device.

Gli sfondi di Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5

Ricordiamo quelle che sono le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Z Flip5:

display esterno Super AMOLED da 3,4 pollici con risoluzione 720 x 748 pixel e refresh rate a 60 Hz

display interno Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con GPU Adreno 740

8 GB di RAM (LPDDR5X)

256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione (UFS 4.0)

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 12 megapixel e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel

fotocamera anteriore da 10 megapixel

batteria da 3.700 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W e wireless a 15 W)

interfaccia One UI 5.1.1 basata su Android 13

Potete trovare la scheda tecnica completa seguendo questo link.

Queste, invece, le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Z Fold5:

display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate fino a 120 Hz

display interno Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con risoluzione QXGA+ e refresh rate fino a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) con GPU Adreno 740

12 GB di RAM (LPDDR5X)

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel (zoom ottico 3x)

fotocamera anteriore esterna da 10 megapixel e interna da 4 megapixel (sotto al display)

batteria da 4.400 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata a 25 W e wireless a 15 W)

interfaccia One UI 5.1.1 basata su Android 13

Potete trovare la scheda tecnica completa seguendo questo link.

Se desiderate avere un assaggio dei nuovi smartphone di Samsung e scaricare i loro sfondi, potete sfruttare i seguenti link:

Buon divertimento.