Uno dei software a cui Google tiene di più è probabilmente Chrome, il browser proprietario dell’azienda, uno dei preferiti e più utilizzati dagli utenti a livello mondiale, riceve diverse attenzioni da parte dal team di sviluppatori che è sempre al lavoro per migliorare quanto offerto agli utenti.

Nelle ultime ore è emersa su Twitter quella che a breve potrebbe diventare una nuova funzionalità del browser in questione, una feature che consentirebbe di avere un’anteprima dei link presenti in una pagina web.

Google Chrome potrebbe presto ricevere una nuova funzione per offrire l’anteprima dei link

Sembra che Google stia prendendo spunto dalla concorrenza, lavorando per implementare in Chrome una funziona simile a quanto già disponibile nel browser Safari di Apple; stando a quanto riportato in rete infatti, Google sarebbe al lavoro per implementare nel browser proprietario una nuova funzione che consentirebbe all’utente di avere un anteprima dei link semplicemente passando il mouse sopra il collegamento testuale (in maniera simile a quanto già avviene anche in Google Documenti per esempio).

..basically this new feature would show you a preview of the page (after clicking or hovering over the link), several options are mentioned in the doc, including being able to open the preview in a new tab or in the Side panel:https://t.co/oYGvodibdH

.https://t.co/MhF1Ncm8qv

. pic.twitter.com/KsAv0q9r7b — Leopeva64 (@Leopeva64) July 25, 2023

Come potete notare dal tweet qui sopra, grazie ad una pressione prolungata su un link testuale l’utente sarebbe in grado di ottenere un’anteprima della pagina web collegata al link, sono inoltre stati individuati una serie di commit in Chromium Gerrit al riguardo

Non è chiaro al momento come Google abbia intenzione di implementare questa nuova funzione in Chrome, la società avrebbe infatti a disposizione tre differenti approcci:

utilizzare l’architettura MPArch esistente, che però richiederebbe alcune modifiche all’API

utilizzare più WebContents

utilizzare finestre e schede temporanee, strategia che non richiederebbe la modifica dell’API esistente

Una volta implementata la nuova funzione, Chrome eseguirà il pre-rendering delle pagine in background, dando modo agli utenti di interagire con l’anteprima del collegamento. Non ci sono informazioni circa le tempistiche di implementazione, come di consueto la nuova funzione verrà testata nei canali Canary e Dev prima di raggiungere la versione stabile di Chrome, dunque non ci resta che attendere per saperne di più.

Potrebbe interessarti anche: Ecco le novità di Google Chrome 116 Beta