Il team di sviluppatori di Google Chrome è impegnato in un costante lavoro di miglioramento di questo popolare browser e al momento le sue attenzioni sono dedicate alla versione 116 Beta, rilasciata nelle scorse ore per i tester.

Stando ai programmi del colosso di Mountain View, questa versione di Google Chrome dovrebbe essere pronta ad approdare nel canale stabile il 9 agosto, quando pian piano inizierà a raggiungere tutti gli utenti.

Google ha in serbo alcuni miglioramenti per Memory Saver, una funzionalità aggiunta di recente per sospendere automaticamente le schede quando non vi si accede da un po’ di tempo, in modo da risparmiare energia e memoria. Le novità studiate dagli sviluppatori sono rappresentate da un indicatore per avvisare che la scheda è sospesa e la visualizzazione di quanta memoria viene risparmiata.

In sostanza, Google darà una maggiore visibilità alla sospensione delle schede e gli utenti avranno più informazioni sull’utilizzo della memoria delle schede inattive.

Il team di Google Chrome sta lavorando a una riprogettazione ispirata a Material You per la versione desktop del browser e con la versione 116 quando si utilizza la modalità scura, se si attiva il flag chrome://flags/#chrome-refresh-2023, si vedranno ancora più elementi dell’interfaccia che usano i colori del tema selezionato.

Ed ancora, con Google Chrome 116 beta migliorano le funzionalità di ricerca dei luoghi e la possibilità di catturare screenshot con la modalità in incognito (con il blocco delle anteprime e delle schermate nella panoramica del multitasking), che può essere attivata con il flag chrome://flags/#improved-incognito-screenshots.

Chrome for Android is preparing to let you take screenshots of incognito tabs. A new Chrome flag called “Improved Incognito Screenshots” has been added that “enable[s] Incognito screenshots on Android except while the user is on [the] recents screen.” pic.twitter.com/iUDAzZmzO0

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 20, 2023