Lenovo amplia la sua gamma di tablet Android con Lenovo Tab P12 e Lenovo Tab M10 5G progettati per lo studio e il tempo libero grazie a un mix di funzionalità che soddisfano le diverse esigenze nei nuovi contesti d’uso. Ecco le caratteristiche e i prezzi dei nuovi prodotti.

Caratteristiche di Lenovo Tab P12

Lenovo Tab P12 è stato progettato per trascorrere al meglio sia lo studio che il tempo libero giocando, studiando e creando, grazie all’ampio display LCD da 12,7 con risoluzione 3K (2944 x1840) ideale per lo streaming, attività di progettazione e sessioni di gaming in mobilità. Lenovo Tab P12 integra un sistema di altoparlanti JBL quadrupli e il supporto Dolby Atmos per un’esperienza audio coinvolgente.

Il dispositivo è animato da un processore octa-core che può contare su un massimo di 8 GB di RAM ed è alimentato da una batteria da 10.200 mAh che offre fino a 10 ore di riproduzione video.

Per attività come lo studio, il disegno di diagrammi o l’inserimento di note su PDF, Lenovo Tab P12 mette a disposizione Lenovo Tab Pen Plus, oltre alla possibilità di utilizzare il tablet come blocco da disegno wireless per il proprio PC Windows grazie a Lenovo Freestyle. È presente anche una confortevole tastiera con trackpad integrato e 16 scorciatoie che semplificano la navigazione.

Il multitasking permette di accedere a quattro app in split screen e a un massimo di cinque finestre fluttuanti, inoltre è disponibile la modalità di lettura con musica di sottofondo e funzionalità per la salvaguardia degli occhi.

La fotocamera frontale ultra-wide da 13 MP è progettata per le videochiamate e le lezioni online, mentre il telaio sottile e leggero rende Lenovo Tab P12 facile e comodo da portare con sé.

Caratteristiche di Lenovo Tab M10 5G

Lenovo Tab M10 5G offre la comodità e la velocità del 5G per offrire connettività a casa, in campeggio, in hotel o in qualsiasi altro luogo.

Il tablet è animato dal SoC Snapdragon 695 5G che consente streaming video, videochiamate, download rapidi e cloud gaming praticamente ovunque grazie alle bande 5G Sub6 integrate configurate per dare priorità ai dati mobili.

Lenovo Tab M10 5G sfoggia un display 2K da 10,61 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e offre un audio Dolby Atmos, inoltre pesa solo 490 grammi e include la classificazione IP52 per la resistenza alla polvere e all’acqua che insieme allo chassis antigraffio rendono il prodotto ideale per l’utilizzo all’aperto.

Il tablet è alimentato da una batteria da 7700 mAh che promette fino a 12 ore di riproduzione video, con la comodità della ricarica rapida fino a 20 W.

Il display certificato TÜV offre un’esperienza di lettura più confortevole, mentre la modalità di lettura immersiva permette di passare facilmente dalla modalità a colori a quella monocromatica durante la lettura. Infine, Lenovo Tab Pen Plus (opzionale) aggiunge la versatilità necessaria per l’esplorazione e la creatività.

Prezzi e disponibilità

Lenovo Tab P12 con Lenovo Tab Pen Plus inclusa è disponibile a partire da 449 euro, mentre la versione completa di tastiera è disponibile a partire da 589 euro. Entrambi i prodotti sono acquistabili anche su Amazon. Lenovo Tab M10 5G sarà disponibile in mercati selezionati a partire da agosto 2023 al prezzo di 399 euro.

