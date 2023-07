State cercando un nuovo smartphone Android e non volete spendere troppo? Allora fareste bene a dare uno sguardo alle offerte Amazon che stiamo per mostrarvi, che riguardano uno smartphone 5G e uno 4G (nel caso non vi interessi la connettività di quinta generazione): si tratta più precisamente di Motorola Edge 30 Neo e Realme 10.

Motorola Edge 30 Neo e Realme 10 in offerta su Amazon

Uno dei pregi di Android è quello di poter trovare tanti modelli di smartphone per ciascuna fascia di prezzo, che spaziano tra vari produttori. Tra tutti questi modelli, può capitare spesso di trovare offerte interessanti che vanno ad abbassare in modo consistente le cifre del listino: è questo il caso di Motorola Edge 30 Neo e Realme 10.

Motorola Edge 30 Neo è stato lanciato lo scorso settembre in compagnia dei fratelli Motorola Edge 30 Fusion e Motorola Edge 30 Ultra, e dei tre è il modello meno costoso. Dispone di un display pOLED 20:9 non troppo ingombrante (6,28 pollici), con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato. Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 695 a 6 nm, al cui fianco trovano posto 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non mancano connettività 5G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta USB Type-C (3.1) e certificazione IP52. Il comparto fotografico include sensore principale da 64 MP con OIS, ultra-grandangolare + macro da 13 MP (con 120° di FoV) e una fotocamera anteriore da 32 MP. La batteria è da 4020 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida TurboPower da 68 W (con cavo) o da 5 W (wireless). Per la scheda tecnica completa potete recarvi qui.

Realme 10 ha debuttato a qualche settimana di distanza, piazzandosi anch’esso nella popolata fascia media. Offre un display AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e un SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile fino a 1 TB). Il comparto fotografico è composto in tutto da tre sensori: sul retro c’è una doppia fotocamera con sensore principale Samsung JN1 da 50 MP e sensore secondario B&W da 2 MP, mentre frontalmente un sensore OV16A1Q da 16 MP. A livello di connettività troviamo dual 4G VoLTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh con ricarica rapida cablata SuperVOOC da 33 W (qui per la scheda tecnica completa).

Motorola Edge 30 Neo è stato commercializzato al prezzo consigliato di 429,90 euro, ma potete acquistarlo in offerta venduto e spedito da Amazon a 249 euro nelle colorazioni Black Onyx e Silver. Realme 10 ha fatto capolino a 249,99 euro, ma potete portarvelo a casa in sconto a 170,90 euro nella versione Clash White (spedito da Amazon). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso.

Acquista Motorola Edge 30 Neo in offerta (Black)

Acquista Motorola Edge 30 Neo in offerta (Silver)

Acquista Realme 10 in offerta

