Google Maps è uno dei servizi più potenti, avanzati e popolari del colosso di Mountain View e nel corso degli anni si è evoluto in uno strumento decisamente più avanzato rispetto ad un puro e semplice navigatore per ottenere indicazioni stradali utili a spostarsi da un punto A ad un punto B. In questa sede vediamo dieci funzioni — alcune più recenti e peculiari, altre presenti da tempo ma sempre essenziali — che rendono Maps un aiuto ormai imprescindibile per tantissimi utenti in giro per il mondo.

Google Maps: dieci funzioni da conoscere per sfruttarlo al meglio

Google è ben consapevole dell’importanza di Maps e ha voluto porre l’accento su dieci funzioni fondamentali che lo caratterizzano, attraverso le parole di Rachel Hespell (Keyword Contributor).

Si parte da Live View, che — grazie alla realtà aumentata — consente di muoversi in maniera molto meno impacciata in luoghi che non si conosce: è sufficiente aprire Google Maps, cercare la propria destinazione, aprire le Indicazioni per spostarsi a piedi e cliccare sull’icona di Live View in basso al centro della schermata. A questo punto, Maps — con l’aiuto dell’utente — troverà la posizione corrente e fornirà indicazioni proiettandole direttamente nell’inquadratura della fotocamera. Badate bene che la funzione può essere sfruttata anche in luoghi chiusi come stazioni ferroriarie, aeroporti e centri commerciali. Live View è una funzione di estrema complessità tecnica, in quanto unisce il database di Street View ad AI e realtà aumentata.

Da qualche anno a questa parte, Google Maps ha introdotto una novità che fa bene sia al pianeta che al portafogli degli automobilisti: cercando indicazioni stradali in USA, Canada ed Europa, è possibile scegliere il percorso che garantisce il maggior risparmio di carburante e riconoscerlo è facilissimo: è quello contrassegnato con la fogliolina. Secondo Amanda Leicht Moore (direttrice del Product Management per Maps), a fine 2022 si stimava una riduzione delle emissioni di carbonio pari a 1,2 milioni di metri cubi, un po’ come aver tolto dalla strada per un anno circa 250.000 auto a motore termico.

Una funzione presente da tempo ma che non tutti gli utenti conoscono consiste nell’aggiunta di più destinazioni (non disponibile per trasporto pubblico e aereo): basta inserire una destinazione, aprire le indicazioni e tramite il menu in alto a destra selezionare Aggiungi tappa, fino ad un massimo di 9. Le tappe possono essere riordinate all’occorrenza.

Un’altra funzione presente da tempo ma sicuramente importante soprattutto per i viaggi più lunghi consiste nello scaricare le mappe e utilizzarle offline: in questo modo, non si corre il rischio di rimanere senza indicazioni importanti in zone dove la copertura di rete viene a mancare. Le mappe scaricate vengono raccolte in una sezione apposita.

Se, invece, siete soliti servirvi di Google Maps per pianificare i vostri viaggi, c’è un’altra funzione che vi permette di aggiungere dei luoghi tra i Salvati, così da ritrovarli più rapidamente. È possibile creare delle liste personalizzate, oppure far confluire i luoghi in quelle standard: Etichettati, Luoghi speciali, Preferiti, Da visitare e Piani di viaggio. È persino possibile aggiungere delle note e condividere le proprie liste.

Tornando a Maps in veste di navigatore, non dimenticate che, una volta selezionata la destinazione, potete impostare l’orario di partenza o di arrivo, così da non arrivare mai in ritardo.

Ma Google Maps, come abbiamo visto, è anche uno strumento per esplorare e per mettere insieme informazioni utili su luoghi d’interesse: da una parte troviamo le recensioni degli utenti, dall’altra la nuova esperienza immersiva che permette di compiere vere e proprie visite virtuali. A questo proposito, se state consultando la scheda di un luogo che intendete visitare, dovete assolutamente dare un’occhiata alla tabella degli orari di punta, così da organizzarvi al meglio.

Qualche rigo più su si è già accennato alle possibilità di condivisione offerte da Maps, che sono tante: l’app di Google permette non solo di condividere indicazioni stradali, ma anche la propria posizione in tempo reale, per un intervallo di tempo stabilito o fino alla disattivazione. La stessa funzione è sfruttabile anche per viaggi specifici, così da consentire al destinatario di conoscere il vostro orario di arrivo senza dover ricorrere ad app di messaggistica.

Infine, c’è la ricerca lungo il percorso: durante la navigazione, è possibile cercare al volo sia luoghi rientranti in categorie predefinite (stazioni di servizio, ristoranti, bar, aree di sosta, negozi di alimentari e hotel) che luoghi specifici; la ricerca evidenzia informazioni essenziali come chiusure, valutazioni e minuti che la sosta aggiungerà al viaggio: in questo modo potrete aggiungere una nuova tappa e prevenire brutte sorprese.

Come installare la versione più aggiornata di Google Maps

La versione più recente di Google Maps per Android è disponibile sul Google Play Store e potete scaricarla cliccando sul seguente badge.

Leggi anche: Esplorate il mondo con Google Maps grazie a queste tre funzioni innovative