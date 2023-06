Ogni anno, con l’arrivo dell’estate, la curiosità e l’entusiasmo verso nuove avventure si risvegliano. Quest’anno Google ha deciso di rendere i nostri viaggi ancora più coinvolgenti ed emozionanti, offrendo una serie di aggiornamenti per la sua app Google Maps. Da visioni immersive di luoghi iconici a indicazioni di viaggio semplificate, fino alla gestione avanzata dei tuoi luoghi recenti, questi nuovi strumenti promettono di rendere ogni viaggio un’esperienza unica e memorabile.

Immergiti nel viaggio prima ancora di partire

Google Maps ha ampliato le sue funzionalità relative alla vista immersiva, un prodotto basato sull’intelligenza artificiale che combina miliardi di immagini per creare una visione multidimensionale e ricca di informazioni attendibili del mondo. La vista immersiva è ora disponibile in quattro nuove città – Amsterdam, Dublino, Firenze e Venezia – estendendo l’esperienza a oltre 500 punti di riferimento iconici in tutto il mondo.

La caratteristica più affascinante di questa funzionalità è la sua capacità di farci viaggiare virtualmente in luoghi che abbiamo sempre desiderato visitare, semplicemente toccando il primo video disponibile sulla mappa. Prendendo per esempio la storica Faneuil Hall a Boston, possiamo virtualmente sorvolare l’edificio e cercare luoghi interessanti nelle vicinanze.

Non solo, con l’innovativo cursore temporale potremmo anche avere un’idea del tempo previsto e dell’affollamento della zona. Google Maps ha inoltre integrato una tecnica avanzata di intelligenza artificiale, nota come Neural Radiance Fields (NeRF), che permette di dare un’occhiata all’interno dei ristoranti e dei caffè, aiutandoci a decidere dove prenotare.

Meno dettagli, maggiore chiarezza

In quanto viaggiatori, a volte non abbiamo bisogno di perdere tempo in dettagli superflui, soprattutto quando siamo già a conoscenza del percorso. Google Maps ha quindi introdotto le indicazioni “a colpo d’occhio” per permettere agli utenti di monitorare facilmente i progressi del proprio viaggio dalla schermata di blocco o dalla panoramica del percorso.

Con questa funzionalità, i tempi di arrivo previsti e la prossima svolta, che prima erano disponibili solo nella modalità di navigazione completa, possono ora essere visualizzati con un solo sguardo. Google Maps si occupa inoltre di aggiornare automaticamente il tuo viaggio nel caso in cui si decida di deviare dal percorso prestabilito.

Pianifica, salva e condividi i tuoi viaggi in modo organizzato sul web

Conoscere i luoghi che desideriamo visitare non è sempre sufficiente; l’organizzazione è il vero trampolino di lancio per un viaggio indimenticabile e senza stress. Google Maps ha lanciato un nuovo strumento chiamato “Recents” nella versione web dell’app, che organizza automaticamente i luoghi che hai cercato in una comoda raccolta (che funziona come se fosse una cartella) sulla barra sinistra dell’interfaccia.

Questa funzionalità non si limita a mantenere la pianificazione del proprio viaggio al sicuro, ma permette anche di condividere la selezione di luoghi da visitare con i propri compagni di viaggio, permettendo così di ottenere i loro pareri. Con l’aggiornamento in arrivo il mese prossimo, Google Maps memorizzerà i luoghi nei Recents anche dopo la chiusura dell’app, consentendo all’utente di fare una pausa senza perdere i progressi fatti.

Con l’arrivo dell’estate si prospettano nuove avventure e, grazie a queste nuove funzioni, Google Maps sarà il tuo affidabile compagno di viaggio. Sia che tu stia pianificando una gita locale, un tour in un parco nazionale o un viaggio all’estero, potrai contare sulle innovative e intuitive funzionalità offerte da Google Maps per rendere ogni viaggio un’esperienza indimenticabile.

