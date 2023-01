Qualcomm ha scelto il CES 2023 di Las Vegas come vetrina ideale per il lancio di Snapdragon Satellite, una soluzione premium per la messaggistica su base satellitare dedicata ai dispositivi Android.

A differenza di Emergency SOS di Apple, soluzione che consente agli utenti soltanto di inviare messaggi di emergenza, gli smartphone Android che supporteranno Snapdragon Satellite saranno in grado di ottenere comunicazioni di messaggistica bidirezionali (in sostanza, gli utenti potranno non solo inviare messaggi ma anche riceverli, il tutto attraverso la connettività satellitare).

Qualcomm con Snapdragon Satellite offrirà un servizio premium

Al fine di avere il necessario supporto per questa sua nuova soluzione, Qualcomm ha stretto una partnership con Iridium, così da poter sfruttare i suoi 66 satelliti a bassa orbita.

L’idea di Qualcomm è quella di offrire agli utenti la possibilità di godere di una comunicazione satellitare bidirezionale da usare non soltanto in caso di emergenza ma anche in località remote, rurali e offshore.

Per poter usufruire di Qualcomm Snapdragon Satellite sarà necessario avere uno smartphone animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e dotato di un modem X70 ma non tutti i modelli con tale CPU supporteranno la nuova soluzione di messaggistica satellitare, in quanto sarà necessario che i vari device siano realizzati in modo specifico per integrarla.

Stando a quanto è stato reso noto da Qualcomm, la soluzione per smartphone utilizza lo spettro di banda L di Iridium (resistente agli agenti atmosferici) per l’uplink e il downlink e gli utenti avranno bisogno di una vista a cielo aperto per stabilire una connessione satellitare (la tecnologia non funzionerà all’interno o in aree altamente ostruite): una volta che il telefono è connesso al satellite, nel giro di pochi secondo dovrebbe essere possibile inviare e ricevere messaggi.

I primi smartphone con Snapdragon Satellite verranno lanciati nella seconda metà del 2023 e la connettività satellitare sarà offerta solo ai dispositivi compatibili in Nord America ed Europa.