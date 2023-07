Tra meno di una settimana si terrà l’evento Galaxy Unpacked con cui Samsung svelerà al mondo le nuove generazioni di smartphone pieghevoli, smartwatch con Wear OS e tablet Android. Nel marasma di rumor che trapelano quotidianamente, oggi tocca al tablet di punta Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Il noto leaker Evan Blass (@evleaks) ha infatti condiviso uno screenshot che mostra le specifiche chiave del dispositivo e alcune immagini render che confermano il design e preannunciano la disponibilità di alcuni accessori. Scopriamo tutti i dettagli.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra sarà un vero flagship

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato alcune anticipazioni ufficiali di Samsung sull’evento Galaxy Unpacked “Join the flip side” che si svolgerà il prossimo 26 luglio (quando qua in Italia saranno le 13:00). Nell’occasione abbiamo anche discusso di un leak riguardante la probabile impermeabilità di cui godrà Samsung Galaxy Tab S9.

Questa funzionalità sarà sicuramente disponibile anche sui fratelli maggiori Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra, dispositivo protagonista delle ultime indiscrezioni condivise dal noto leaker Evan Blass.

Lato specifiche si tratta principalmente di conferme dato che già eravamo a conoscenza del fatto che l’atteso “tablettone” sarebbe stato un dispositivo di fascia premium, dotato del miglior hardware possibile.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra sarà plasmato attorno allo Snapdragon 8 Gen 2 (immaginiamo for Galaxy o Leading Version) di Qualcomm, affiancato da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione (non espandibile). Il display sarà un enorme Dynamic AMOLED da 14,6 pollici a 120 Hz con notch per ospitare la doppia fotocamera frontale, 12+12 MP (ultra-grandangolare + grandangolare); al posteriore troveremo due fotocamere (13 MP principale + 8 MP ultra-grandangolare). Tra le altre specifiche rientrano una batteria da 11200 mAh e il sistema operativo che, senza sorprese, sarà la One UI 5.1.1 basata su Android 13.

Nelle ultime settimane sono trapelate altre indiscrezioni su tutti e tre i tablet della gamma Galaxy Tab S9, tra i presunti prezzi europei, i possibili bonus per i pre-ordini e le possibili specifiche tecniche.

La presunta scheda tecnica completa

Di seguito andiamo a riepilogare le specifiche chiave dell’atteso Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Dimensioni e peso: 326,4 x 208,6 x 5,5 mm , 737 grammi

x x , Display: Dynamic AMOLED 2X con risoluzione WQXGA+ e refresh rate a 120 Hz

con risoluzione e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con CPU octa-core e GPU Adreno 740

con CPU octa-core e GPU Memorie: fino a 16 GB (RAM) e fino a 1 TB (spazio di archiviazione)

(RAM) e (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (13+8 MP)

(13+8 MP) Fotocamera anteriore: doppia (12+12 MP)

(12+12 MP) Reti mobili e Connettività: Nano-SIM + eSIM, 5G (opzionale), Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3 , USB Type-C 3.2 , connettore magnetico

eSIM, 5G (opzionale), , , , Lettore delle impronte digitali: sì

Batteria: 11200 mAh (ricarica cablata a 45 W )

(ricarica cablata a ) Sistema operativo: OneUI 5.1.1 basata su Android 13

Per scoprire invece tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy S9 Ultra, vi rimandiamo alla scheda tecnica completa (ancora non ufficiale, ovviamente, ma frutto dei rumor).

Trapelano alcuni accessori ufficiali di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Oltre ad avere condiviso le specifiche chiave, Blass ha condiviso anche alcune immagini render del Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: le prime, già trapelate in precedenza (quelle presenti nella galleria poco sopra), confermano ancora una volta il design; le altre, che potete vedere di seguito, mostrano alcuni accessori ufficiali del tablet.

Nello specifico, dalle immagini possiamo ammirare tre diversi accessori: una cover con stand posteriore (per reggere “in piedi” il dispositivo), una tastiera completa con trackpad e aggancio magnetico, l’immancabile S Pen. Trattandosi di un tablet di grandi dimensioni, sarebbe stato un peccato se Samsung non avesse pensato ad alcuni accessori incentrati sulla produttività.

Tuttavia, dall’immagine non è visibile il “notch” che ospita la doppia fotocamera anteriore: resta, quindi, il dubbio che il tablet presente nelle immagini sia uno tra il Galaxy Tab S9 o il Galaxy Tab S9+.

