Attraverso un post sulla propria Newsroom globale, a una settimana dall’evento Galaxy Unpacked “Join the flip side”, Samsung ha fatto il punto della situazione e fornito ulteriori anticipazioni sui prodotti che verranno lanciati, tra cui rientrano i pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold 5.

Oltre ai due smartphone, però, verranno lanciati anche due smartwatch, Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, e tre tablet, Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus e Galaxy Tab S9 Ultra. Il modello base della nuova gamma tablet, o meglio una sua caratteristica “inedita”, è protagonista di un video trapelato su Reddit.

TM Roh fa il punto della situazione prima del Galaxy Unpacked

Manca una settimana all’evento Galaxy Unpacked “Join the flip side” che avrà inizio quando qui in Italia saranno da poco trascorse le 13:00 del 26 luglio 2023. Il presidente di Samsung, TM Roh, ha firmato un post sulla Newroom globale dell’azienda, facendo le consuete anticipazioni su cosa aspettarci dal ricchissimo evento che vedrà protagonisti smartphone pieghevoli, tablet e smartwatch.

Il dirigente ha recentemente ampliato le proprie responsabilità per approfondire il modo in cui la sinergia di design, ingegneria e ricerca e sviluppo possa produrre esperienze rivoluzionarie. In collaborazione con i colleghi designer, ha esplorato la strategia di design di Samsung per comprendere le loro radici e immaginare la crescita futura.

La filosofia di Samsung, “Inspired by Humans, creating the future“, sottolinea l’importanza di un approccio centrato sull’utente per il futuro e si riflette in tre Design Identity (identità di progettazione) per la realizzazione dei prodotti che dovranno essere essenziali (mostrare chiarezza di scopo e risultare facili nell’utilizzo quotidiano), innovativi (per enfatizzare l’originalità) e armoniosi (per assicurare che tutti gli elementi lavorino insieme a tutto tondo).

Samsung conferma che i nuovi pieghevoli saranno più sottili e leggeri

Protagonisti assoluti dell’evento Galaxy Unpacked saranno i due smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, protagonisti di un’infinità di rumor (l’ultimo in ordine cronologico riguarda una loro cover ufficiale) e teaser ufficiali.

A tal proposito, TM Roh ha sottolineato come le tre Design Identity dell’azienda si riflettano appieno nel più recente ecosistema hardware e software dell’azienda e, di conseguenza, anche nei pieghevoli, dispositivi la cui peculiarità “apri e chiudi” potrebbe sembrare semplice ma, dal punto di vista della progettazione, risulta tutt’altro che banale.

Generazione dopo generazione, Samsung ha alzato l’asticella per quanto concerne l’ergonomia degli smartphone pieghevoli e ci tiene a sottolineare come un millimetro di spessore o un grammo di peso in meno in un dispositivo pieghevole richiedano una vera e propria svolta ingegneristica.

I nuovi Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 saranno più sottili e leggeri rispetto alle generazioni precedenti e il vantaggio per gli utenti sarà enorme, grazie anche a un’esperienza migliorata a tutto tondo, tra nuove possibilità di personalizzazione (immaginiamo il chiaro riferimento anche al display esterno più grande del modello Flip), fotocamere più flessibili e rinnovata esperienza multitasking che aumenta la produttività.

Anche smartwatch e tablet seguono la filosofia “Inspired by Humans”

Anche i nuovi tablet Galaxy Tab S9 e i nuovi smartwatch Galaxy Watch6 sono progettati per lavorare in armonia all’interno di un ecosistema che offre all’utente un’esperienza connessa e personalizzata. La filosofia “Inspired by Humans” si riferisce non solo alle persone, ma anche alle loro comunità, all’ambiente e al pianeta. I dispositivi Samsung Galaxy sono progettati con in mente la sostenibilità per il futuro e la responsabilità di garantire un domani sostenibile per le generazioni future.

In conclusione dell’intervento, TM Roh ha rinnovato l’invito a seguire l’evento Galaxy Unpacked del prossimo 26 luglio:

“Ti invitiamo a unirti a noi a Unpacked, dove alzeremo il sipario sui nostri dispositivi ed esperienze più recenti, ispirati da te, creati per te. In un certo senso, ci sono voluti quasi 30 anni di lavoro, il culmine di decenni di design ispirato dall’uomo. Ma questo è anche solo l’inizio. Vedere i modi in cui le nostre innovazioni si fondono nelle vostre vite, consentendo nuove possibilità di creatività, produttività o autoespressione, ispirerà i prossimi passi del nostro viaggio. Quindi, affrontiamo insieme questo viaggio, sfruttando il design e la tecnologia per creare un futuro che ti rispecchi davvero.“

Qualcuno sta già testando l’impermeabilità del Samsung Galaxy Tab S9

Una delle principali della gamma Galaxy Tab S9 di Samsung, tablet Android di fascia alta e premium che il colosso sudcoreano lancerà nella mischia a 18 mesi di distanza rispetto ai predecessori Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra, è la resistenza all’acqua (con, si dice, certificazione IP68).

Proprio questo aspetto è protagonista di un video condiviso su Reddit con protagonista un Galaxy Tab S9 “base” che continua a funzionare dopo essere stato investito da un bicchiere pieno d’acqua.

A leaked video of the Galaxy Tab S9 showing the water resistance has been spotted on Reddit 😲 pic.twitter.com/Mel3Hde71A — Raven (@Razar_the_Raven) July 18, 2023

Oltre a evidenziare questa nuova caratteristica, il video ci permette di dare un rapido sguardo al nuovo design dei tablet di casa Samsung, caratterizzati da aggiornamenti nella zona della fotocamera posteriore (singola invece di doppia).

La nota più stonata dei nuovi tablet dovrebbe inevitabilmente essere il prezzo: una decina di giorni fa, infatti, un’indiscrezione parlava di un prezzo di partenza pari a 929 euro per il modello base, 1149 euro per il modello “Plus” e 1369 euro per il modello “Ultra” (tutti con connettività solo Wi-Fi). Tra una settimana avremo tutte le conferme del caso.

