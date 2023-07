In occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked, in programma per il 26 luglio, Samsung presenterà Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, la serie Samsung Galaxy Watch6 e la sua nuova generazione di tablet di fascia alta, ossia la serie Samsung Galaxy Tab S9.

Ebbene, nelle scorse ore in Rete sono emersi quelli che dovrebbero essere i prezzi dei tre modelli che comporranno la nuova serie di tablet del colosso coreano (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Svelati i presunti prezzi di Samsung Galaxy Tab S9

Iniziando da Samsung Galaxy Tab S9, tra le sue principali caratteristiche dovremmo trovare un display Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici con risoluzione WQXGA, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, fino a 12 GB di RAM, fino a 256 GB di memoria di archiviazione, una fotocamera principale da 13 megapixel, una fotocamera frontale da 12 megapixel e una batteria da 8.400 mAh. Il suo prezzo in Europa dovrebbe essere di 929 euro per la versione 8/128 GB solo Wi-Fi e di 1.049 euro per quella 12/256 GB solo Wi-Fi.

Passando a Samsung Galaxy Tab S9+, tra le sue principali caratteristiche dovremmo trovare un display Dynamic AMOLED 2X da 12,4 pollici con risoluzione WQXGA, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, fino a 12 GB di RAM, fino a 512 GB di memoria di archiviazione, una doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 megapixel e 8 megapixel, una fotocamera frontale da 12 megapixel e una batteria da 10.090 mAh. Il suo prezzo in Europa dovrebbe essere di 1.149 euro per la versione 12/256 GB solo Wi-Fi.

Concludendo con Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, tra le sue principali caratteristiche dovremmo trovare un display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici con risoluzione WQXGA, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, fino a 16 GB di RAM, fino a 1 TB di memoria di archiviazione, una doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 megapixel e 8 megapixel, una doppia fotocamera frontale da 12 megapixel e una batteria da 11.200 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W). Il suo prezzo in Europa dovrebbe essere di 1.369 euro per la versione 12/256 GB solo Wi-Fi.

C’è da tenere presente che questi prezzi sono indicativi e potrebbero essere soggetti a variazioni anche in base alle tasse applicate nei vari Paesi.