Non manca molto alla fine del mese e la community di fan del brand coreano freme per scoprire nel dettaglio tutte le novità che l’azienda ha in serbo per loro, tra i nuovi prodotti che verranno presentati figurano anche i nuovi tablet della famiglia Samsung Galaxy Tab S9 di cui, recentemente, abbiamo potuto ammirare alcuni render e ipotizzare i presunti prezzi di vendita.

Ad ogni modo l’azienda è solita proporre, in occasione del lancio di nuovi prodotti, diversi tipi di bonus per invogliare gli utenti a pre ordinare i dispositivi in arrivo sul mercato, oggi scopriamo quale potrebbe essere il bonus pre ordine per i prossimi Samsung Galaxy Tab S9.

Samsung potrebbe fare un regalo a chi preordina un tablet della serie Galaxy Tab S9

Il settore dei tablet è strano, si tratta di una tipologia di dispositivi guardati in maniera differente a seconda dell’utente, c’è chi li relega esclusivamente ad un blando uso da divano e c’è chi li utilizza per lavorare in mobilità, preferendoli ad un laptop per lo svolgimento delle operazioni più basilari. Per questa tipologia di utenti il tablet va necessariamente accompagnato da uno specifico accessorio, ovvero una tastiera.

Samsung ha sempre proposto delle apposite tastiere per i suoi tablet di fascia alta, spesso commercializzate con prezzi non proprio economici, forse anche in virtù dell’ampliamento delle funzionalità offerte al tablet di turno; bene, se state valutando l’acquisto di un dispositivo della serie Galaxy Tab S9, Roland Quandt di Winfuture potrebbe avere una notizia che vi farà felici.

Buying a Samsung Galaxy Tab S9 (or Plus or Ultra) tablet from July 26 til Aug 10 you get a free Ultra Slim Keyboard cover included. *In certain countries. — Roland Quandt (@rquandt) July 10, 2023

Come potete notare dal tweet qui sopra, Quandt suggerisce come Samsung possa aver in mente di offrire in omaggio una custodia con tastiera inclusa agli utenti che decideranno di preordinare un tablet Galaxy Tab S9 tra il 26 luglio e il 10 agosto.

Ovviamente al momento non c’è modo di confermare questa indiscrezione e bisogna al contempo considerare che un bonus di questo tipo potrebbe tranquillamente non essere disponibile in tutti i futuri mercati di commercializzazione dei dispositivi, in alcune zone l’azienda potrebbe infatti fornire come bonus pre ordine altre tipologie di incentivo.

Qualora quanto riportato da Quandt si rivelasse corretto, sarebbe un gran bel bonus per gli utenti interessati all’acquisto, un dispositivo dal valore di mercato non irrisorio in regalo e che inoltre amplia notevolmente le funzionalità del tablet di turno sarebbe molto interessante. E voi? Valutereste con maggiore attenzione l’acquisto di un dispositivo della serie Galaxy Tab S9 se fosse inclusa in omaggio una cover con tastiera? Fatecelo sapere nei commenti.

