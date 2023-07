Si chiama HTC U23 ed è un nuovo smartphone di fascia media presentato ufficialmente dal produttore asiatico nelle scorse ore con l’obiettivo di conquistare coloro che sono alla ricerca di un modello di fascia media che sia in grado di accompagnarli durante le normali attività della vita di tutti i giorni.

A caratterizzare HTC U23 troviamo un ampio display, un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, tanta RAM e una tripla fotocamera posteriore. Si tratta, in sostanza, di una versione depotenziata di HTC U23 Pro lanciato qualche settimana fa.

Le caratteristiche di HTC U23

Questa è la scheda tecnica del nuovo smartphone di HTC:

display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), aspect ratio 20:9, refresh rate a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus

processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) con GPU Adreno 644

8 GB di RAM

128 GB di memoria di archiviazione, con possibilità di espasione via microSD

supporto Dual SIM

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel (f/1.89), sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (f/2.4) e sensore da 2 megapixel per la profondità (f/2.4)

fotocamera frontale da 32 megapixel (f/2.45)

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali montato sulla parte laterale

ingresso jack audio da 3,5 mm

scocca resistente a polvere e acqua (certificazione IP67)

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC

batteria da 4.600 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 30 W, in modalità wireless a 15 W e ricarica wireless inversa)

Android 13

dimensioni: 166,6 x 77,09 x 8,88 mm

peso: 202 grammi

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di HTC farà il suo esordio ufficiale a Taiwan il 25 luglio in due colorazioni (Aqua Blue e Roland Violet) ad un prezzo che sarà comunicato nei prossimi giorni.

Al momento non vi sono informazioni su un’eventuale commercializzazione di HTC U23 anche nei mercati europei e per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere notizie dal produttore.

