Il feed di Google Discover sta per guadagnare una nuova sezione contenente suggerimenti basati sulle app installate all’interno del dispositivo.

Questa futura novità, segnalata dal solito Nail Sadykov del canale Telegram Google News | En, sembra tuttavia destinata a configurarsi come esclusiva dei tablet e la cosa non sorprende, vista la tipologia di contenuti suggerita.

Google Discover guadagna una nuova sezione

Google Discover, il feed dell’app Google che mostra all’utente una serie di notizie, selezionate su base algoritmica e correlate alle ricerche precedenti e agli interessi dell’utente stesso, senza bisogno che esso esegua una ricerca specifica, sta per arricchirsi di una nuova sezione.

Essa comparirà nella parte alta del feed quando vi si accede effettuando uno swipe dalla schermata iniziale (la pagina all’estrema sinistra) mentre non farà parte della sezione Discover interna all’app Google.

Nello specifico, la nuova sezione che verrà presto introdotta da Google si chiamerà “Suggerimenti di Discover dalle tue app” e mostrerà i contenuti consigliati dai servizi di streaming installati sul dispositivo. Al momento, sono disponibili principalmente servizi di streaming statunitensi ma l’elenco delle app supportate verrà ampliato in futuro (rispetto alle 22 disponibili attualmente).

Come potete vedere dalle precedenti immagini, in questo caso, nella parte alta di Discover sono presenti i collegamenti rapidi a Disney+, Hulu, Paramount+, HBO max e Prime Video. Subito sotto, è presente la sezione “Nuovi film da Movies Anywhere “. Effettuando un tap sul pulsante “+”, invece, l’utente viene trasferito a una pagina delle impostazioni interna all’app Google, dalla quale è possibile scaricare le app supportate per questa tipologia di suggerimenti e, eventualmente, abilitarle.

Come anticipato in apertura, questa novità di Google Discover sembra destinata a rimanere esclusiva dei tablet (tra l’altro da oggi è disponibile, non però in Italia, Google Pixel Tablet), dispositivi pensati per la fruizione di contenuti multimediali come film e serie TV, nonché per configurarsi come centro per il controllo della smart home.

