Giornata calda anche dal punto di vista degli aggiornamenti per quanto riguarda gli smartphone Android: in queste ore stanno ricevendo nuovi firmware diversi prodotti Samsung, ossia Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy A52 e Galaxy A52 5G, ma anche il neo arrivato OnePlus Nord 3 5G e Motorola Edge 30 Ultra, che finalmente accoglie Android 13. Andiamo a scoprire tutte le novità in distribuzione.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy S21 FE, S20 FE, Galaxy A52 e A52 5G

Iniziamo dagli smartphone Samsung, che in queste ore stanno ricevendo aggiornamenti con le patch di sicurezza di luglio 2023 in Europa dopo alcuni avvistamenti in altre parti del mondo. Le novità non sono particolarmente numerose: per tutti sono in arrivo le correzioni a circa 90 vulnerabilità del sistema, alcune delle quali riguardanti i dispositivi nello specifico. Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra accolgono i firmware N98*BXXS7HWG1, Galaxy S21 FE si aggiorna alla versione G990BXXS6EWF2 (Italia compresa), Galaxy A52 e Galaxy A52 5G ricevono le versioni A525FXXS6DWG1 (Europa e Asia) e A526BXXS4EWG3 (dal Brasile). Galaxy S20 FE aveva già iniziato ad accogliere le patch di luglio 2023 a partire dalla versione 4G Snapdragon: attualmente sono in rollout la versione G780FXXSDFWG3 per la variante 4G Exynos e la G781BXXS7HWF3 per quella 5G (anche in Italia).

Per tutti non sembrano essere state incluse ulteriori novità rilevanti, al di là di qualche correzione di bug e perfezionamento nella stabilità generale del sistema. Per novità più interessanti dovremo attendere l’arrivo della One UI 6.0, che sarà basata su Android 14 e che arriverà probabilmente a partire dall’autunno (in versione stabile). Per avere un’idea di come sarà, dovremo attendere ancora qualche giorno per scoprire il programma beta di Samsung. Purtroppo solo alcuni dei modelli qui citati la riceveranno: a meno di cambiamenti, dovrebbero restare a secco Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy S20 FE (qui per l’elenco dei dispositivi Samsung che dovrebbero ricevere Android 14).

Novità aggiornamento OnePlus Nord 3 5G

Cambiamo marchio e passiamo al nuovo arrivato OnePlus Nord 3 5G, lanciato giusto qualche giorno fa. Lo smartphone sta ricevendo la OxygenOS 13.1.0.543 con le patch di sicurezza di luglio 2023 e qualche altra novità, anche in Europa. Il changelog indicato sul forum ufficiale elenca miglioramenti nella stabilità e nelle performance del sistema, miglioramenti nella durata della batteria, perfezionamenti nella stabilità delle chiamate e miglioramenti nella stabilità e nelle prestazioni della fotocamera.

La distribuzione avviene come sempre in modo graduale via OTA: nel caso l’aggiornamento non dovesse ancora essere arrivato, potreste semplicemente attendere qualche ora o giorno per poi riprovare.

Novità aggiornamento Motorola Edge 30 Ultra

L’aggiornamento più corposo lo sta ricevendo (finalmente) Motorola Edge 30 Ultra, che accoglie in queste ore Android 13. Il download richiesto per la versione T1SQ33.15-11-137-8 è di poco più di 1,5 GB e consente di mettere le mani su diverse novità: tra queste possiamo citare miglioramenti nella durata della batteria e nell’efficienza generale, icone della app a tema, nuovi controlli per i contenuti multimediali, un nuovo strumento per la selezione delle immagini, nuovi permessi più avanzati per le notifiche, perfezionamenti per il Moto Widget sulla schermata home e non solo. Tutto questo unito a quanto fatto da Google e Motorola “sotto al cofano”.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, S21 FE, S20 FE, A52, A52 5G, OnePlus Nord 3 5G e Motorola Edge 30 Ultra

Per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti su Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy A52 e Galaxy A52 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Per OnePlus Nord 3 5G potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, mentre per Motorola Edge 30 Ultra potete recarvi in “Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamenti sistema“. In caso di esito negativo potete riprovare tra qualche ora.

