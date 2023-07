La scorsa settimana abbiamo visto come fosse stato individuato il primo firmware di test della futura interfaccia One UI sui server di Samsung, la nuova One UI 6 dovrebbe debuttare con la serie Galaxy S23 entro la fine dell’anno (e approdare in seguito su altri dispositivi), portando Android 14 sugli smartphone del brand. Abbiamo anche visto in precedenza come sembri che l’azienda abbia intenzione di avviare la fase di beta test della nuova versione dell’interfaccia proprietaria intorno alla terza settimana di luglio; questa volta però sembra che Samsung non limiterà la beta della One UI 6 alla Corea del Sud e agli Stati Uniti.

Individuata una build di test One UI 6 per i Galaxy S23 per il mercato europeo

Come anticipato in apertura dunque, sembra che il colosso coreano non abbia intenzione di limitarsi al test della nuova interfaccia proprietaria esclusivamente nel mercato interno e americano, a differenza di quanto successo in passato infatti pare che Samsung abbia deciso di estendere il test della futura One UI 6 anche all’Europa e all’India.

Come potete notare dal tweet qui sopra, sono stati individuati sui server europei e indiani dell’azienda i firmware di test One UI 6 per gli smartphone della serie Galaxy S23; attualmente i software in questione non sono disponibili per il download, il programma beta non è infatti ancora aperto e dunque nemmeno disponibile per nessun utente.

Il fatto però che i firmware in questione siano stati individuati sui server dell’azienda, conferma quelle che erano le precedenti indiscrezioni circa le tempistiche di lancio del programma, che potrebbe essere disponibile a breve tramite l’app Members; quando? Difficile dirlo visto che ci sono molti fattori che potrebbero influenzare i piani di rilascio del firmware beta, non ci resta che attendere pazientemente per scoprirlo.

