OnePlus Nord 3 e Honor 90 sono gli ultimi due device di fascia media arrivati sul mercato e fin da subito hanno saputo convincere grazie ad un ottimo rapporto qualità prezzo. Costano circa 500 Euro ma fino a fine luglio grazie a diversi sconti è possibile risparmiare un bel po’, hanno caratteristiche simili ma anche aspetti che li separano, eppure è davvero difficile scegliere tra i due basandosi solo su una valutazione sulla carta.

Per questo abbiamo pensato di metterli a confronto, per permettervi di fare una scelta consapevole e ponderata, come sempre sarà una sfida a punti, alla fine tireremo le somme: che vinca il migliore!

OnePlus Nord 3 vs Honor 90

Perché scegliere OnePlus Nord 3

OnePlus è in gran forma in questo 2023, si sta già parlando del pieghevole, intanto però OnePlus 11 e appunto, Nord 3, sono riusciti a richiamare i fasti di un tempo. L’ultimo arrivato è un prodotto molto completo e senza macro-difetti che possano far dubitare sull’acquisto. I suoi punti di forza derivano da un hardware di livello, a partire dalle prestazioni ma anche autonomia, ricarica, audio e display, il tutto sostenuto da un comparto fotografico che per il sensore principale propone il Sony IMX890, lo stesso del flagship OnePlus 11.

Da scegliere per andare sul sicuro, la versione 16/256 GB ha tutto quel che serve per soddisfare le esigenze dei giocatori e di chi usa lo smartphone in modo intensivo. Ulteriori dettagli nella recensione di OnePlus Nord 3.

OnePlus Nord3 è disponibile all’acquisto sullo store ufficiale OnePlus.com/it al prezzo di 449€ nella versione 8/128 GB e 549€ nella versione 16/256 GB scontato fino a fine mese a 499€, in regalo la Sandstone Bumper Case o le cuffie OnePlus Type-C.

Perché scegliere Honor 90

Un po’ come OnePlus, anche Honor sembra tornata a risplendere e quest’anno le ha azzeccate tutte. Honor Magic 5 Pro è uno dei pochi dispositivi capaci di contendere il ruolo da capofila a Samsung Galaxy S23 Ultra, Honor Magic 5 Lite ha stupito tutti per un’autonomia esagerata e ora Honor 90 riesce ad essere dirompente con i suoi 512 GB di memoria interna a poco più di 400 Euro.

E’ da scegliere se si è attenti al design e si desidera uno smartphone non troppo grande, ha un display fantastico e un giusto equilibrio tra prestazioni e autonomia. A dispetto dei 200 MP spesso le foto non sono al pari del rivale ma rimangono comunque più che sufficienti per immortalare le vacanze e condividere gli scatti sui social. E’ bello, è completo e se avete bisogno di tanto spazio, magari perché registrate molti video, allora sarà perfetto. Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Honor 90.

Nel caso foste interessati all’acquisto: