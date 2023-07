Al culmine di un lungo periodo di indiscrezioni e anticipazioni ufficiali, OnePlus ha appena presentato ufficialmente OnePlus Nord 3 5G, la proposta 2023 del brand per la fascia media del panorama Android.

Il nuovo arrivato è uno smartphone che incarna il DNA della gamma Nord, cresce rispetto al predecessore, sia in termini di dimensioni che in termini di performance, e punta su specifiche tecniche di buon livello su tutta la linea, messe a disposizione dei potenziali acquirenti a un prezzo che cresce, allineandosi a quello dei principali competitor.

OnePlus Nord 3 5G è ufficiale

Con un leggero anticipo rispetto alla finestra abituale della seconda metà di luglio, OnePlus ha da poco svelato il proprio “flagship” della serie Nord, ovvero OnePlus Nord 3 5G, terzo dispositivo dell’anno (almeno in Italia) per il brand cinese che si va a collocare tra il fratellino OnePlus Nord CE 3 Lite 5G e il vero flagship OnePlus 11 (trovate qui la nostra recensione).

Dal punto di vista costruttivo, lo smartphone è certificato IP54: ciò indica un buon livello di protezione contro la polvere e la protezione contro gli spruzzi d’acqua. I materiali scelti sono vetro (Gorilla Glass 5 al posteriore e Dragontrail glass all’anteriore) e plastica (per il frame laterale). Sul bordo destro, al netto del pulsante di accensione/spegnimento, troviamo il comodissimo Alert Slider.

Passando al design, OnePlus Nord 3 5G riprende quasi fedelmente l’estetica “sobria” del fratello minore, differenziandosi per la presenza di due flash LED, collocati a fianco dei due oblò (disposti a semaforo e leggermente sporgenti dalla scocca posteriore) che ospitano il comparto fotografico triplo: nell’oblò superiore, troviamo il sensore principale IMX890 di Sony da 50 megapixel, stabilizzato otticamente; nell’oblò inferiore, affiancati in orizzontale, troviamo il sensore ultra-grandangolare IMX355 di Sony da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Spostandoci all’anteriore, veniamo accolti dal generoso display Fluid AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1240 x 2772 pixel, refresh rate variabile (da 40 Hz a 120 Hz) e supporto all’HDR10+, sotto al quale è nascosto un lettore ottico delle impronte digitali; nella parte superiore, invece, è presente una fotocamera selfie da 16 megapixel, collocata all’interno di un foro circolare e centrato.

Cuore pulsante di OnePlus Nord 3 5G è il SoC Dimensity 9000 di MediaTek, una piattaforma che, almeno sulla carta, compete con le soluzioni di punta di Qualcomm del 2022. Ad affiancare il SoC, troviamo 8 o 16 GB di memoria RAM (di tipo LPDDR5X), gestiti al meglio dalla tecnologia RAM-Vita di OnePlus, e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione (UFS 3.1), non espandibili.

Dal punto di vista della connettività, ci troviamo di fronte a un dispositivo davvero completo, tra supporto alle reti 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C e blaster a infrarossi, utile per comandare le TV direttamente dallo smartphone.

OnePlus Nord 3 5G può inoltre contare su una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida cablata 80W SUPERVOOC, capace (secondo quanto dichiarato dall’azienda) di ricaricare il dispositivo dall’1% al 60% in 15 minuti e di completare una carica completa in appena 32 minuti. Il caricabatterie a 80 W è fornito in confezione. Manca la ricarica wireless.

Chiude il pacchetto il sistema operativo che, come da previsioni, è la recentissima OxygenOS 13.1 (sistema molti bug e migliora la stabilità generale del sistema rispetto alla precedente OxygenOS 13) basata su Android 13: lato supporto, lo smartphone riceverà tre major update di Android (dovrebbe così arrivare ad Android 16) e quattro anni di patch di sicurezza.

La scheda tecnica completa

Di seguito riepiloghiamo le specifiche chiave del nuovo OnePlus Nord 3 5G.

Dimensioni e peso: 162,0 x 75,1 x 8,15 mm , 193,5 grammi

x x , Display: Fluid AMOLED da 6,74″ con risoluzione 1240 x 2772 pixel e refresh rate fino a 120 Hz

da con risoluzione x e refresh rate fino a SoC: MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G710 MC10



(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM, LPPDR5X) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione, UFS 3.1)

o (RAM, LPPDR5X) e o (spazio di archiviazione, UFS 3.1) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP con OIS + 8 MP + 2 MP)

(50 MP con OIS + 8 MP + 2 MP) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , NFC , IR , GPS , USB Type-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (ottico, sotto al display)

(ottico, sotto al display) Batteria: 5000 mAh (ricarica rapida cablata SUPERVOOC a 80 W )

(ricarica rapida cablata SUPERVOOC a ) Sistema operativo: OxygenOS 13.1 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del OnePlus Nord 3 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi del OnePlus Nord 3 5G

OnePlus Nord 3 5G è già disponibile al pre-ordine in Italia, con le vendite effettive che inizieranno il prossimo 13 luglio.

Sul mercato italiano, il dispositivo viene proposto, nelle due colorazioni Misty Green e Tempest Gray, ai seguenti prezzi di listino che variano a seconda della configurazione di memorie scelta tra le due disponibili:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 449,00 euro



al prezzo di Configurazione 16+256 GB al prezzo di 549,00 euro



Acquista OnePlus Nord 3 5G su Amazon

Acquista OnePlus Nord 3 5G sul sito ufficiale OnePlus

Le promo lancio sul sito ufficiale OnePlus

Il produttore cinese ha in ogni caso pensato ad alcune promozioni legate al lancio dello smartphone sul proprio sito ufficiale, che consente il pagamento in tre rate (senza interessi) con Klarna o PayPal e la possibilità di usufruire della spedizione gratuita (per ordini superiori a 100 euro):

Prezzo “early bird” per la versione 16+256 GB (fino al 31 luglio 2023)

Lo smartphone, nella sua configurazione di memorie più carrozzata, è disponibile sul sito ufficiale OnePlus (la pagina dedicata è questa) al prezzo scontato di 499 euro (con un risparmio di 50 euro rispetto al prezzo di listino).

Lo smartphone, nella sua configurazione di memorie più carrozzata, è disponibile sul sito ufficiale OnePlus (la pagina dedicata è questa) al (con un risparmio di 50 euro rispetto al prezzo di listino). Fujifilm INSTAX Link 2 o cuffie OnePlus Nord Buds 2 in bundle (fino al 12 luglio)

Pre-ordinando lo smartphone nella sua versione 16+256 GB sul sito ufficiale, tra il 5 e il 12 luglio 2023, è possibile ricevere un omaggio a scelta (fino ad esaurimento scorte) tra un paio di cuffie true wireless OnePlus Nord Buds 2 (nelle due colorazioni Lightning White e Thunder Gray, valore commerciale di 69 euro) e una fotocamera istantanea Fujifilm INSTAX Link, griffata da OnePlus, con annessa una pellicola INSTAX mini da 10 scatti (valore commerciale di 139,98 euro). A questo link trovate Termini e Condizioni della promo.

Cuffie Cablate o cover in bundle (fino al 12 luglio)

Pre-ordinando lo smartphone nella sua versione 8+128 GB sul sito ufficiale, tra il 5 e il 12 luglio 2023, è possibile ricevere un omaggio a scelta (fino ad esaurimento scorte) tra un paio di cuffie cablate o una cover protettiva.

Pre-ordinando lo smartphone nella sua versione sul sito ufficiale, tra il 5 e il 12 luglio 2023, è possibile ricevere (fino ad esaurimento scorte) tra un paio di cuffie cablate o una cover protettiva. Sconto studenti

Grazie allo “sconto studenti” è possibile risparmiare il 10% (44,90 euro o 54,90 euro) sul prezzo di listino dello smartphone.

Vedremo se OnePlus Nord 3 5G riuscirà a dire la sua sulla fascia media del mercato in questo 2023 che, nel suo segmento, sta vedendo protagonisti molti dispositivi interessanti: dalla sua, questo dispositivo ha alcune specifiche interessanti, un software abbastanza snello e i bonus del pre-ordine. Rispetto al predecessore OnePlus Nord 2 5G, invece, cresce nelle dimensioni, nelle prestazioni ma anche nel listino: saranno giustificati i 100 euro in più?

