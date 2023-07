Finalmente è arrivato il momento tanto atteso per gli appassionati di tecnologia alla ricerca di un ottimo smartphone di fascia media: a distanza di poco più di un mese dalla presentazione sul mercato cinese, il nuovo HONOR 90 è ufficialmente disponibile anche in Italia da qualche giorno. Sebbene alcuni fortunati abbiano già potuto mettere le mani su questo nuovo smartphone nei giorni scorsi (era infatti già disponibile all’acquisto prima della presentazione), il lancio ufficiale offre un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano un dispositivo di fascia media di alta qualità a un prezzo irresistibile.

Il rinomato produttore cinese ha pensato di rendere ancora più allettante l’acquisto del nuovo HONOR 90 con un’offerta speciale. Fino alla fine di luglio, infatti, gli acquirenti potranno beneficiare di uno sconto di ben 180 euro sull’acquisto di questo gioiellino tecnologico. Un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di prestazioni eccellenti, di un design elegante e di un ottimo comparto fotografico senza dover svuotare necessariamente il portafoglio.

Ma come è possibile ottenere uno sconto così generoso? HONOR ha messo in atto un astuto incastro di promozioni e coupon esclusivi, offrendo loro la possibilità di portarsi a casa HONOR 90 a un prezzo vantaggioso. Grazie a questa iniziativa di lancio, dunque, i consumatori potranno godere di tutte le funzionalità avanzate di questo smartphone senza dover rinunciare al risparmio.

Chi acquista HONOR 90 riceverà tre regali in omaggio

Prima di svelare i dettagli sul tanto atteso codice sconto, è importante sottolineare che tutti coloro che decideranno di acquistare HONOR 90 sullo store ufficiale del brand entro il 31 luglio riceveranno in omaggio tre regali interessanti. Questa promozione speciale è pensata per offrire un’esperienza ancora più completa e gratificante ai fortunati acquirenti. Ma quali sono i regali che accompagneranno l’acquisto di questo straordinario smartphone?

caricabatterie HONOR SuperCharge da 66W in colorazione bianca;

custodia protettiva HONOR 90 PU in colorazione nera;

servizio di protezione dei danni dello schermo per 6 mesi (costo zero della tassa dello schermo, si applicano solo la manodopera e la tassa di logistica).

Svelati i regali, che già da soli rendono interessante l’acquisto, possiamo finalmente parlare del codice sconto, che permette di abbattere sensibilmente il prezzo di listino del dispositivo.

Partiamo col dire che HONOR 90 è disponibile in due versioni, la 8 + 256 GB che costa di listino 549,90 euro, e la 12 + 512 GB a 599,90 euro, sempre di listino; per entrambi i modelli, però, è previsto uno sconto di 50 euro al carrello, senza la necessità di inserire coupon di alcun genere, che porta così le due versioni a 499,90 euro per il modello con 256 GB di spazio di archiviazione e 549,90 euro per quello con 512 GB di memoria.

In più, solo in fase di lancio c’è anche la possibilità di sfruttare un coupon da 100 euro per far scendere ulteriormente le cifre rispettivamente a 399,90 euro e 449,90 euro.

Questo coupon vi fa risparmiare 180 euro sull’acquisto di HONOR 90

Per rendere ancora più allettante l’acquisto di HONOR 90, è disponibile un ulteriore sconto grazie a un coupon esclusivo: utilizzando il codice promozionale ATUTTOANDROIDH90 durante il processo di acquisto sullo store ufficiale di HONOR, gli acquirenti potranno ottenere uno sconto aggiuntivo di 130 euro. Questo sconto va ad aggiungersi al risparmio di 50 euro già offerto dal produttore, portando il totale del risparmio a un impressionante sconto di 180 euro sul prezzo di listino.

È importante sottolineare che questo codice sconto è valido solo per l’acquisto del modello da 512 GB di spazio di archiviazione, che in definitiva arriva a costare 419,99 euro. Quest’ultima offerta è valida fino al 31 luglio 2023 o fino a esaurimento scorte. Se interessati all’acquisto, potete procedere cliccando il link sottostante che vi riporta allo store ufficiale del brand.

Acquista HONOR 90 con 180 euro di sconto sul sito ufficiale (codice: ATUTTOANDROIDH90)

E per finire, per i più curiosi, inseriamo un riepilogo della scheda tecnica di HONOR 90 (qui per quella dettagliata):

display OLED curvo da 6,7 ​​pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, gamma di colori DCI-P3 al 100%, luminosità di picco fino a 1.600 nit, oscuramento PWM ad alta frequenza a 3840 Hz, lettore d’impronte digitali integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition a 4 nm (1 x Cortex-A710 a 2,5 GHz, 3 x Cortex-A710 a 2,36 GHz e 4 x Cortex-A510 a 1,8 GHz) con GPU Adreno 644

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (sensore da 1/1,4″, apertura f/1,9), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (112°, f/2.2), sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2,4)

fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.4)

connettività 5G dual SIM SA/NSA, VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta USB Type-C

altoparlanti stereo

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66 W

sistema operativo: MagicOS 7.1 basato su Android 13

dimensioni e peso: 161,9 x 74,1 x 7,8 mm, 183 g

