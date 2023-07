HONOR annuncia oggi il lancio della serie HONOR 90 sui mercati europei, Italia compresa, anche se la gamma non è composta dai modelli che probabilmente vi sareste aspettati: la casa cinese propone HONOR 90 e HONOR 90 Lite 5G, che in realtà abbiamo già iniziato a scoprire un paio di settimane fa. Niente da fare, almeno per ora, per HONOR 90 Pro.

HONOR 90 arriva in Italia con Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition

A distanza di poco più di un mese dalla presentazione sul mercato cinese, HONOR lancia in Italia il suo nuovo smartphone Android: stiamo parlando di HONOR 90, un prodotto che ha tutta l’intenzione di andare a conquistare la fascia media del mercato. Secondo le parole del produttore, il dispositivo è ispirato all’alta moda e all’artigianato dei gioielli di lusso: offre un corpo sottile (7,8 mm) e leggero (183 g), con bordi lisci e arrotondati che favoriscono design e comfort; presenta il design Dual Ring della Serie N, con elementi arrotondati realizzati con tecniche di taglio precise per donare lucentezza ed eleganza.

“In HONOR ci sforziamo di dare ai consumatori di tutto il mondo la possibilità di cogliere l’attimo e di condividere le loro emozioni“, ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co. “Dalle straordinarie innovazioni della fotocamera e dalle soluzioni di visualizzazione incentrate sull’uomo, fino alle prestazioni velocissime consentite dall’hardware migliore della categoria e dal nostro MagicOS intelligente, la serie HONOR 90 delizierà i consumatori di tutto il mondo con la sua esperienza eccezionale, e in particolare i creatori di contenuti che sono alla ricerca di un partner intelligente e affidabile con cui immortalare le loro vite emozionanti“.

Il dispositivo punta molto sulla sua fotocamera principale da 200 MP con sensore da 1/1,4 pollici, affiancato da un sensore ultra-grandangolare e macro da 12 MP con campo visivo di 112° e da una fotocamera per la profondità di campo da 2 MP. Grazie al supporto della fusione multi-frame, dell’algoritmo di riduzione del rumore e del pixel binning, la fotocamera è in grado di catturare luce in modo equivalente a pixel da 2,24 µm (16 in 1) e di produrre scatti ad alta gamma cromatica (HDR) dettagliati e luminosi in qualsiasi condizione, anche con poca luce. La nuova modalità Ritratto aiuta gli utenti a ottenere tratti del viso ben definiti, tonalità della pelle accurata e un effetto bokeh naturale per lo sfondo, anche con supporto allo zoom 2x. La fotocamera anteriore è da 50 MP.

L’intero comparto fotografico è progettato per aiutare i vlogger a semplificare i flussi di lavoro, anche con l’utilizzo di intelligenza artificiale per il denoising dei video e la raccomandazione delle varie modalità video. Con AI Vlog Assistant è possibile registrare video di 15 secondi già pronti per i social media. Lato audio, HONOR 90 offre una riduzione del rumore omnidirezionale con un rapporto segnale/rumore di 20 dB, che si avvicina a quello di un registratore professionale.

Il display Quad Curved Floating OLED da 6,7 pollici supporta la risoluzione 2664 x 1200, con una gamma cromatica DCI-P3 al 100%, fino a 1,07 miliardi di colori e luminosità di picco in HDR di 1600 nit. La frequenza di aggiornamento è adattiva e arriva fino a 120 Hz: viene regolata automaticamente dal sistema in base ai contenuti visualizzati, in modo da trovare equilibrio tra fluidità ed efficienza energetica. Non mancano il supporto HDR10+ e alle certificazioni HDR di Netflix e Amazon Prime Video per la migliore esperienza multimediale. Grazie alla certificazione TÜV Rheinland Flicker Free e alla frequenza di dimming PWM più alta del settore (3840 Hz), HONOR 90 è l’ideale per chi trascorre molte ore davanti allo schermo. Il Dynamic Dimming simula la luce naturale per alleviare affaticamenti visivi, mentre la tecnologia Circadian Night Display filtra la luce blu per migliorare la qualità del sonno notturno.

Il cuore dello smartphone è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, con una GPU migliore del 20% e prestazioni AI migliori del 30% rispetto al predecessore. A bordo trova spazio una camera di vapore più grande del 147%, che facilita la dissipazione. La batteria è da 5000 mAh e secondo la casa può fornire energia per quasi 20 ore di streaming video locale continuo. La ricarica HONOR SuperCharge da 66 W consente di tornare al 45% in 15 minuti.

Ecco un riepilogo della scheda tecnica di HONOR 90 (qui per quella dettagliata):

display OLED curvo da 6,7 ​​pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz, gamma di colori DCI-P3 al 100%, luminosità di picco fino a 1.600 nit, oscuramento PWM ad alta frequenza a 3840 Hz, lettore d’impronte digitali integrato

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition a 4 nm (1 x Cortex-A710 a 2,5 GHz, 3 x Cortex-A710 a 2,36 GHz e 4 x Cortex-A510 a 1,8 GHz) con GPU Adreno 644

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (sensore da 1/1,4″, apertura f/1,9), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (112°, f/2.2), sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2,4)

fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.4)

connettività 5G dual SIM SA/NSA, VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, porta USB Type-C

altoparlanti stereo

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 66 W

sistema operativo: MagicOS 7.1 basato su Android 13

dimensioni e peso: 161,9 x 74,1 x 7,8 mm, 183 g

Sia HONOR 90 sia HONOR 90 Lite offrono MagicOS 7.1 e Android 13 con una serie di funzionalità aggiuntive. Tra queste spicca Magic Text, capace di riconoscere il testo all’interno di un’immagine ed eseguire azioni: consente ad esempio di effettuare chiamate o inviare un messaggio a un dato numero di telefono identificato in una foto, scrivere e-mail a un indirizzo, accedere a siti web e così via.

HONOR 90 Lite 5G debutta a livello globale

HONOR 90 Lite 5G è in realtà arrivato in Italia da qualche giorno, ma il produttore ne approfitta per (ri)lanciarlo in occasione del debutto in tutto il mondo. Si tratta di uno smartphone di fascia più bassa, ma che punta comunque molto sul comparto fotografico, sul display e su una serie di funzionalità intelligenti.

A bordo trova spazio una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 100 MP, sensore ultra-grandangolare e di profondità da 5 MP e sensore macro da 2 MP, ma anche una fotocamera anteriore da 16 MP integrata con un foro nello schermo. Quest’ultimo offre un pannello LCD LTPS da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate adattivo fino a 90 Hz, certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, Dynamic Dimming e Circadian Night Display. Il cuore è costituito dal SoC MediaTek Dimensity 6020 5G ed è affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, in grado di conservare fino a 57.808 immagini, 22.322 canzoni o 892 video HD. Con RAM Turbo, lo smartphone può trasferire parte della memoria flash alla RAM, per portare il totale fino a 13 GB. A bordo c’è una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 35 W.

Ecco la scheda tecnica di HONOR 90 Lite 5G (qui per quella dettagliata):

display: LCD LTPS da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2388 pixel, in 19,9:9), con refresh rate fino a 90 Hz, Dynamic Dimming, Circadian Night Display e certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light

SoC MediaTek Dimensity 6020 (a 7 nm) con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G57 MC2

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 100 MP (f/1.9) con PDAF, sensore ultra-grandangolare e per la profondità da 5 MP (f/2.2) e sensore macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.3 (LE, A2DP), NFC, GPS, porta USB Type-C

sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, luce ambientale, prossimità (virtuale)

lettore d’impronte digitali laterali, sblocco col volto (2D)

batteria Li-Po da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 35 W

sistema operativo: MagicOS 7.1 basata su Android 13

dimensioni e peso: 162,9 x 74,5 x 7,48 mm, 179 g

Prezzi e disponibilità di HONOR 90 e HONOR 90 Lite 5G

HONOR 90 è disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni Midnight Black, Emerald Green e Diamond Silver nelle configurazioni 8-256 GB e 12-512 GB al prezzo consigliato di rispettivamente 549,90 euro e 599,90 euro. Sul sito Hihonor è acquistabile in offerta di lancio a 499,90 euro e 549,90 euro, con la possibilità di sfruttare un coupon da 100 euro per far scendere ulteriormente le cifre a 399,90 euro e 449,90 euro. Per la versione più ricca è possibile sfruttare il nostro coupon ATUTTOANDROIDH90 per ottenere uno sconto da addirittura 130 euro e scendere a 419,90 euro. Quest’ultima offerta è valida fino al 31 luglio 2023 o fino a esaurimento scorte. In più, dal 6 al 31 luglio 2023 è possibile ottenere un bundle che comprende cover TPU, HONOR SuperCharge da 66 W e protezione schermo per 6 mesi.

HONOR 90 Lite 5G è disponibile all’acquisto nelle colorazioni Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black al prezzo consigliato di 299,90 euro in bundle con le cuffie HONOR Earbuds X5.

