HONOR 90 Pro è stato appena annunciato ufficialmente e rappresenta la nuova offerta dell’azienda nel segmento di smartphone fascia alta. Ecco i dettagli del nuovo arrivato.

Caratteristiche di HONOR 90 Pro

HONOR 90 Pro sfoggia due moduli fotocamera di forma ovale separati che si ispirano all’alta moda e all’artigianato tipico dei gioielli di lusso. La parte posteriore presenta un corpo in vetro con una cornice metallica.

Il dispositivo adotta un display curvo da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 1600 nits di luminosità di picco e dimming PWM di 3850 Hz. Lo smartphone offre un elevato rapporto schermo/corpo del 94,4 percento, 1,07 miliardi di colori e anche un’ampia gamma di colori DCI P3.

HONOR 90 Pro è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh che supporta una velocità di ricarica rapida di 100 W.

Il comparto fotografico di HONOR 90 Pro include un sensore principale Samsung HP3 da 200 megapixel con un’ampia apertura f/1.9, un teleobiettivo da 68 mm da 32 megapixel con zoom ottico 2,5x, apertura f/2,2 e supporto OIS, e un obiettivo ultra grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2. Frontalmente è disponibile una doppia fotocamera composta da un obiettivo principale da 50 megapixel e un sensore di profondità di campo da 2 megapixel.

Lo smartphone esegue Android 13 con interfaccia MagicOS 7.1, include uno scanner di impronte digitali sotto il display e offre connettività 5G, Bluetooth 5.2 e porta USB-C.

Disponibilità e prezzi di HONOR 90 Pro

Honor 90 Pro è attualmente disponibile in preordine in Cina nelle opzioni di colore Diamond Silver, Peacock Blue, Emerald Green e Midnight Black al prezzo di 3.299 Yuan (circa 435 euro) per la variante da 12 GB di RAM con 256 GB di archiviazione. La variante da 16 GB con 256 GB costa 3.599 Yuan (circa 474 euro), mentre il modello da 16 GB con 512 GB ha un prezzo di 3.899 Yuan (circa 514 euro).

Leggi anche: Migliori smartphone HONOR, la classifica di Maggio 2023