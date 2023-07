WINDTRE continua ad aggiornare la lista degli smartphone compatibili con il suo servizio Wi-Fi Calling, che permette di effettuare chiamate tramite la rete Wi-Fi. In questo mese di luglio 2023, l’operatore ha aggiunto alcuni nuovi dispositivi, tra cui Nothing Phone (2) – trovate la nostra recensione qui – e OPPO Reno10 5G.

Cos’è il Wi-Fi Calling e come funziona

Il Wi-Fi Calling, noto anche come VoWiFi (Voice over Wi-Fi), è un servizio che consente di trasferire il traffico telefonico di una chiamata vocale dalla rete cellulare a una rete wireless domestica o pubblica. Questa funzione permette al telefono di utilizzare il protocollo VoIP e può essere particolarmente utile, per esempio, in caso di assenza di una buona copertura di rete cellulare.

In Italia il Wi-Fi Calling è limitato alla sola rete Wi-Fi dello stesso operatore di rete mobile: ciò significa che, per ora, le chiamate con VoWiFi su SIM WINDTRE possono essere effettuate solo se si è connessi a una rete Wi-Fi dello stesso operatore, WINDTRE per l’appunto.

Nuovi smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling di WINDTRE

Nella giornata di oggi, 14 luglio 2023, l’operatore WINDTRE ha aggiunto nuovi smartphone alla lista dei dispositivi compatibili con il suo servizio Wi-Fi Calling. Tra questi, spiccano il Nothing Phone (2), disponibile in esclusiva nei negozi dell’operatore, e il medio gamma OPPO Reno10. Altri nuovi dispositivi compatibili includono il pieghevole Motorola Razr 40 Ultra (trovate qui la nostra recensione) e ZTE A52.

Con questi aggiornamenti, la lista completa degli smartphone ufficialmente compatibili con il Wi-Fi Calling di WINDTRE comprende modelli dei produttori HONOR, Motorola, Nothing, OPPO, Samsung, Vivo, Xiaomi e ZTE. Vediamo, quindi, la lista dei modelli attualmente compatibili con il servizio Wi-Fi Calling di WINDTRE, aggiornata a luglio 2023:

Honor 70;

Honor 70 Lite;

Honor Magic 4 Pro;

Honor Magic 5 Pro;

Honor Magic 5 Lite 5G;

Honor Magic Vs;

Honor X6;

Motorola Moto g13;

Motorola Moto g53 5G;

Motorola razr 40 Ultra;

Nothing Phone (2);

Oppo A17;

Oppo Reno 10;

Samsung Galaxy A03;

Samsung Galaxy A03s;

Samsung Galaxy A04s;

Samsung Galaxy A12;

Samsung Galaxy A13;

Samsung Galaxy A13 4G NE;

Samsung Galaxy A13 5G;

Samsung Galaxy A14 LTE;

Samsung Galaxy A14 5G;

Samsung Galaxy A22;

Samsung Galaxy A22 5G;

Samsung Galaxy A23 5G;

Samsung Galaxy A31;

Samsung Galaxy A32;

Samsung Galaxy A32 5G;

Samsung Galaxy A33 5G;

Samsung Galaxy A34 5G;

Samsung Galaxy A41;

Samsung Galaxy A42 5G;

Samsung Galaxy A51;

Samsung Galaxy A51 5G;

Samsung Galaxy A52;

Samsung Galaxy A52 5G;

Samsung Galaxy A52s 5G;

Samsung Galaxy A53 5G;

Samsung Galaxy A54 5G;

Samsung Galaxy A71;

Samsung Galaxy A72;

Samsung Galaxy M22;

Samsung Galaxy M23 5G;

Samsung Galaxy M31s;

Samsung Galaxy M32;

Samsung Galaxy M53 5G;

Samsung Galaxy Note 10;

Samsung Galaxy Note 10 Lite;

Samsung Galaxy Note 10+ 5G;

Samsung Galaxy Note 10s;

Samsung Galaxy Note 20;

Samsung Galaxy Note 20 5G;

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S20 5G;

Samsung Galaxy S20 FE;

Samsung Galaxy S20 FE 5G;

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S20+;

Samsung Galaxy S20+ 5G;

Samsung Galaxy S21 5G;

Samsung Galaxy S21 5G FE;

Samsung Galaxy S21 5G FE NV;

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S21+ 5G;

Samsung Galaxy S22 5G;

Samsung Galaxy S22+ 5G;

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G;

Samsung Galaxy S23 5G;

Samsung Galaxy S23+ 5G;

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G;

Samsung Galaxy Tab A7 Lite T225;

Samsung Galaxy Tab A8;

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G T636B;

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G T736B;

Samsung Galaxy Tab S8;

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G;

Samsung Galaxy Tab S8+ 5G;

Samsung Galaxy XCover 5;

Samsung Galaxy XCover Pro;

Samsung Galaxy Xcover6 Pro 5G;

Samsung Galaxy Z Flip;

Samsung Galaxy Z Flip 5G;

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G;

Samsung Galaxy Z Flip 4 5G;

Samsung Galaxy Z Fold2;

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G;

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G;

Vivo V23 5G;

Vivo Y21;

Vivo Y33s;

Vivo Y55 5G;

Vivo Y72 5G;

Vivo Y76 5G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi Redmi A2;

Xiaomi Redmi 9;

Xiaomi Redmi 9T;

Xiaomi Redmi 12C;

Xiaomi Redmi Note 12;

Xiaomi Redmi Note 12 5G;

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G;

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G;

ZTE A72;

ZTE A52.

Come attivare il Wi-Fi Calling su uno smartphone compatibile

Per usufruire del servizio Wi-Fi Calling di WINDTRE è necessario utilizzare uno smartphone compatibile – uno di quelli che trovate nella lista qui sopra – e assicurarsi che sia aggiornato all’ultima versione software disponibile; in più, è importante abilitare l’opzione “Chiamata Wi-Fi” (o “Effettua chiamate utilizzando il Wi-Fi”) nelle impostazioni del telefono.

A seconda del produttore, questa impostazione può trovarsi nella stessa sezione in cui si può attivare la tecnologia VoLTE. Nel caso in cui si preferisca utilizzare la rete mobile per effettuare e ricevere chiamate telefoniche, sarà necessario disattivare questa opzione.

Ricordiamo anche che alcuni smartphone, come quelli di Samsung, Motorola, Honor, Vivo e ZTE, permettono di impostare la preferenza di chiamata sulla rete Wi-Fi, in modo da forzare l’utilizzo del Wi-Fi Calling anche quando è presente una buona copertura di rete mobile WINDTRE.

L’operatore afferma nel suo sito ufficiale che sta lavorando per estendere il Wi-Fi Calling a più dispositivi possibili. Nel frattempo, gli utenti possono consultare l’elenco aggiornato degli smartphone compatibili sul sito dell’operatore e verificare se il loro dispositivo supporta questa funzionalità. Potete comunque stare tranquilli, perché sarete costantemente aggiornati su queste pagine riguardo a tutte le novità relative a questa tecnologia; vi terremo informati non appena saranno disponibili nuovi dispositivi compatibili con il servizio Wi-Fi Calling di WINDTRE. Continuate a seguirci per rimanere sempre al passo con gli ultimi sviluppi e le opportunità offerte da questa funzionalità.

