Il mese di luglio 2023 è portatore di altre rimodulazioni per i clienti dell’operatore di rete fissa e mobile WINDTRE: nel caso di specie, sono i clienti di rete mobile ad essere coinvolti: per alcuni di loro aumenteranno i GB disponibili per la navigazione, ma a ciò si accompagnerà anche una crescita dei costi mensili da affrontare; agli utenti toccati dalla variazione verrà comunque offerta la possibilità di passare ad una soluzione alternativa dagli stessi costi.

Altro giro, altre rimodulazioni WINDTRE (luglio 2023)

I lettori che ci seguono con maggiore attenzione ricorderanno sicuramente che lo scorso mese di aprile vi avevamo parlato di un’altra rimodulazione targata WINDTRE: in quel caso, alcuni clienti si sono trovati a far fronte ad una spesa mensile di ben 2 euro in più — dal primo rinnovo successivo al 18 maggio 2023 — in cambio di un maggior numero di GB inclusi nel bundle della propria offerta; ai clienti interessati dalla suddetta variazione unilaterale delle condizioni di contratto era stata garantita la possibilità di sfruttare il comando SMS OPTIN per passare ad un’altra offerta Plus, così da continuare a pagare lo stesso prezzo previsto prima della rimodulazione.

Ebbene, qualche mese più tardi la storia è in procinto di ripetersi: lo scorso 21 maggio 2023 ha preso il via l’invio di SMS di rimodulazione indirizzati ad un nuovo scaglione di clienti mobili WINDTRE ricaricabile. È bene ricordare che in presenza di un’offerta Junior, la comunicazione viene inviata anche al recapito telefonico del genitore indicato in sede di attivazione.

Il meccanismo utilizzato dall’operatore è lo stesso delle ultime manovre dello stesso tenore, con alcuni dettagli che vanno posti in risalto: in primis, i GB aggiunti al bundle mensile vengono attivati automaticamente insieme all’aumento del costo del rinnovo mensile; secondariamente, viene usato il sistema del comando OPTIN via SMS al fine di passare ad un’offerta denominata Plus che consente di mantenere invariato il costo mensile della propria offerta attuale, pur beneficiando di una adeguamento del bundle di GB (1 GB) o SMS (50 SMS) inclusi.

A questo riguardo si segnala anche un aggiornamento dell’informativa contenuta nella pagina ufficiale WINDTRE Informa, nella sezione dedicata alla telefonia mobile: “I dettagli sull’integrazione prevista per la propria offerta sono riportati nella comunicazione SMS indirizzata ai Clienti coinvolti: a seconda dei casi si tratta di un GIGA o di 50 SMS in più al mese dal 10 giugno 2023 o dall’11 agosto 2023 in caso di ricezione del messaggio di modifica contrattuale successiva al 21 maggio 2023. Per avere l’offerta Plus è necessario inviare il testo OPTIN con SMS GRATUITO al numero 40400 entro la data indicata nel messaggio SMS ricevuto. In tal caso si riceverà comunque il beneficio, comunicato via SMS senza costi aggiuntivi, progressivamente a partire dal 18/04/2023 e con la scadenza indicata all’interno della pagina dedicata il cui link è presente nello stesso SMS”.

Il messaggio in arrivo e gli aumenti previsti

Per maggiore chiarezza, si riporta qui di seguito un esempio degli SMS di rimodulazione che WINDTRE sta inviando a partire dal 21 maggio 2023:

“Modifiche contratto. Per esigenze di mercato la tua offerta varia: dal rinnovo dopo il 20/06 i GIGA raddoppiano a 200 GIGA/mese e dal rinnovo dopo il 20/7 il costo aumenta di 2E/mese. In alternativa puoi scegliere un’offerta Plus con i tuoi attuali costi e contenuti ma con un GIGA in più al mese, a partire dall’11/8, per il disturbo e senza costi aggiuntivi. Per avere Plus invia OPTIN con SMS gratis al 40400 entro il 24/07/2023. Per ogni esigenza vai nei negozi WINDTRE o chiama 159. Recesso senza costi entro 60gg con racc. A/R, PEC, 159, sito, negozi WINDTRE. Info: windtre.it/ruinfo3”.

Per quanto riguarda gli aumenti, del costo aggiuntivo di 2 euro al mese già si è detto, mentre qualche dettaglio in più va segnalato circa i bundle: i dati mobili aumenteranno da un minimo di 30 GB fino a GB illimitati; le offerte già comprensive di GB illlimitati otterranno un aumento del limite di velocità previsto. Se da una parte l’incremento dei bundle sta avvenendo già dal 21 giugno 2023, l’aumento del costo mensile diventerà effettivo dai rinnovi previsti dal 21 luglio in avanti. Nel caso delle offerte Easy Pay, invece, l’aumento di prezzo è differito all’1 agosto 2023.

WINDTRE giustifica gli aumenti in discorso con gli investimenti messi in campo per il “miglioramento della propria Rete Top Quality con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce” e con non meglio precisate esigenze di mercato.

Diritto di recesso

Non manca ovviamente la possibilità, per i clienti coinvolti dalle rimodulazioni, di esercitare “il diritto di recesso dai servizi WINDTRE senza penali né costi di disattivazione entro 60 giorni dalla comunicazione via SMS”. A tale scopo, basta inviare una comunicazione avente per causale “modifica delle condizioni contrattuali” mediante uno dei canali previsti, che sono:

– lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

– via PEC, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it

– presso un punto vendita WINDTRE. Consulta la lista dei punti vendita abilitati

– chiamata al 159 per acquisire la richiesta accertando la propria identità. – sito windtre.it compilando apposito Modulo disponibile nella sezione Moduli utili-mobile.

Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale WINDTRE Informa.

Tutte le ultime notizie sulle offerte di WINDTRE sono raccolte nella nostra pagina qui linkata.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche