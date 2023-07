MediaWorld rinnova le sue offerte con il lancio della nuova promozione Summer Tech: a partire da oggi e fino al prossimo 20 di luglio, lo store online di MediaWorld metterà a disposizione degli utenti una lunga serie di sconti su tanti prodotti di tecnologia. Come da tradizione, in prima linea ci sono gli smartphone Android con varie opzioni da sfruttare per un acquisto a prezzo scontato particolarmente conveniente, in tutte le fasce di prezzo. Vediamo, quindi, tutti i dettagli relativi alle nuove offerte MediaWorld della nuova campagna Summer Tech.

MediaWorld lancia le offerte Summer Tech: tanti smartphone in sconto

C’è tempo fino al prossimo 20 di luglio per acquistare un nuovo smartphone a prezzo scontato grazie alle offerte Summer Tech di MediaWorld. Lo store online della catena di negozi d’elettronica propone decine di opzioni a prezzo ridotto, con tante soluzioni per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone e non ha trovato il modello giusto durante il Prime Day di Amazon o nel corso delle varie offerte di queste ultime settimane.

I modelli in offerta sono diversi e coprono tutte le fasce di prezzo. Acquistando online da MediaWorld, inoltre, è possibile puntare anche sul finanziamento a tasso zero oltre che sull’acquisto in 3 rate (semplicemente pagando con PayPal). In più, c’è la consegna gratuita ed anche la possibilità di ritirare lo smartphone in negozio, velocizzando i tempi di consegna per chi ha un negozio MediaWorld vicino casa.

Per un quadro completo sulle offerte, disponibili oltre che per smartphone anche per smartwatch, cuffie e tanti altri prodotti tech, è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

>> Scopri qui tutte le offerte Summer Tech di MediaWorld <<

Ecco, di seguito, una selezione delle migliori offerte MediaWorld disponibili in occasione della campagna Summer Tech per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone.:

Da segnalare anche una selezione di cuffie e smartwatch/smartband da abbinare al proprio smartphone con un acquisto a prezzo scontato:

Tutte le offerte MediaWorld sono accessibili direttamente tramite il sito ufficiale, fino al prossimo 20 di luglio.