La giostra dei leak e delle informazioni non si ferma mai e questa volta ha coinvolto due smartphone il cui lancio è imminente ovvero OnePlus Ace 2 Pro e Realme GT Neo 6 Pro di cui siamo in possesso della maggior parte delle specifiche chiave alle quali si aggiunge, grazie all’ennesima indiscrezione, anche il mese di lancio. Ecco i dettagli.

Le specifiche tecniche di OnePlus Ace 2 Pro e Realme GT Neo 6 Pro non hanno più segreti

OnePlus sta vivendo un periodo particolarmente positivo, merito del tanto apprezzato Oneplus Nord 3 5G (qui la sua scheda tecnica) che abbiamo recensito in questo articolo e che si propone come un gigante della fascia media con caratteristiche di ottimo livello a un prezzo competitivo. L’azienda non sembra intenzionata ad adagiarsi sugli allori e prepara il lancio del prossimo OnePlus Ace 2 Pro, versione Pro di quel OnePlus Ace 2 lanciato a inizio marzo nel mercato cinese, che nel mercato globale dovrebbe venire lanciato sotto il nome di OnePlus 11 RT.

Ebbene, anche Ace 2 Pro è caduto nuovamente nella tela dei leak, dopo la fuga d’informazioni dello scorso mese, e questa volta l’affidabile Digital Chat Station ha rivelato che il lancio dello smartphone è previsto per mese di agosto, in anticipo rispetto alle previsioni delle indiscrezioni precedenti.

Stessa sorte è toccata a Realme GT Neo 6 Pro il quale dovrebbe condividere gran parte delle specifiche dello smartphone di OnePlus tra cui anche il mese di lancio.

Entrambi gli smartphone dovrebbero montare un pannello OLED con risoluzione 1,5K, frequenza d’aggiornamento a 144 Hz e protezione garantita dal Corning Gorilla Glass.

Se le informazioni dovessero rilevarsi veritiere, la scheda di OnePlus Ace 2 Pro e del modello Pro di Realme sarebbero impressionanti: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 affiancato da un taglio massimo di RAM LPDDR5X da 24 GB e memorie UFS 4.0 con spazio di archiviazione fino a 1 TB. Come detto, l’imminente, Realme GT Neo 6 Pro dovrebbe condividere le stesse caratteristiche di altissimo livello.

Le similitudini tra i due smartphone non finiscono qui e continuano con il comparto fotografico in cui svetta il sensore principale da 50 MP Sony IMX890, lo stesso presente sul nuovissimo Nothing Phone (2), con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Sarà interessante osservare come i due smartphone protagonisti del leak andranno a posizionarsi in termini di prezzo rispetto al prodotto di Nothing il quale, di fatto, monta un processore di una generazione precedente (Snapdragon 8+ Gen 1) rispetto ai due modelli di cui sopra.

Completando il comparto fotografico non si sa ancora nulla riguardo gli altri sensori dei due modelli i quali si presume possano essere un ultra grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP. Frontalmente, almeno sul OnePlus, dovrebbe venire riproposto il sensore da 16 MP presente su OnePlus Ace 2.

Lato autonomia OnePlus Ace 2 Pro dovrebbe montare un’unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica ultra rapida da 150 W sebbene il produttore potrebbe commercializzare anche una variante con ricarica da 100 W.

Realme GT Neo 6 Pro, d’altro canto, potrebbe optare per una batteria con amperaggio inferiore, 4600 mAh, ma con ricarica ultra rapida da 240 W, la stessa attualmente presente sui modelli della serie Realme GT Neo 5.

Disponibilità

Come anticipato, stando alle indiscrezioni diffuse, sia OnePlus Ace 2 Pro che Realme GT Neo 6 Pro dovrebbero debuttare sul mercato cinese nel mese di agosto per poi raggiungere il mercato globale nei mesi successivi. Il lancio, dunque, è ormai dietro l’angolo, non mancheremo di aggiornarvi qualora dovessero emergere ulteriori informazioni in merito a questi due modelli che puntano a fare la voce grossa nella fascia medio-alta del mercato.

In copertina OnePlus Nord 3 5G

