Così come avviene per la maggior parte degli smartphone più attesi dopo il loro lancio, anche Nothing Phone (2) è finito nelle mani di JerryRigEverything, che si è subito messo all’opera per mettere a dura prova il secondo telefono di Nothing.

Presentato ufficialmente ieri, Nothing Phone (2) ripropone il design e lo stile del precedente modello e mette a disposizione degli utenti una dotazione tecnica di tutto rispetto.

Ricordiamo le sue principali caratteristiche:

display Flexible OLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate da 1 a 120 Hz

processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

8 GB o 12 GB di RAM (LPDDR5)

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

doppia fotocamera posteriore con sensori da 50 megapixel (con OIS)

fotocamera anteriore da 32 megapixel

5G (SA/NSA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS (dual-band), USB Type-C

lettore delle impronte digitali ottico (sotto al display)

batteria da 4.700 mAh (con ricarica rapida cablata a 45 W e wireless Qi a 15 W)

interfaccia Nothing OS 2.0 basata su Android 13

dimensioni: 162,1 x 76,4 x 8,6 mm

peso: 201,2 grammi

Per tutte le specifiche di Nothing Phone (2) vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Nothing Phone (2) messo a dura prova

JerryRigEverything ha deciso di provare a scoprire se Nothing, oltre al design del suo nuovo smartphone, ha anche curato l’aspetto della resistenza.

E così ha realizzato il seguente video, nel quale Nothing Phone (2) si trova ad affrontare alcuni temibili rivali, come un attrezzo appuntito, un taglierino e un accendino, per terminare con l’immancabile test di piegatura.

Se siete curiosi di scoprire come se l’è cavata, non dovete fare altro che guardare il seguente video:

Ricordiamo che Nothing Phone (2) in Italia sarà disponibile dal 21 luglio (i pre-ordini si aprono il 17 luglio) nei due colori Bianco e Grigio scuro, con prezzi a partire da 679 euro (versione 8/128 GB) e fino a 849 euro (versione 12/512 GB).

