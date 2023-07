Puntuale come un orologio svizzero a inizio mese Samsung ha avviato il rilascio delle ultime patch di sicurezza disponibili per alcuni dei propri dispositivi, diversi smartphone hanno già beneficiato dell’update in questione, ma molti altri devono ancora ricevere l’aggiornamento; oggi vediamo quali sono i dispositivi che si aggiungono alla lista di quelli aggiornati.

Diversi smartphone samsung ricevono le patch di sicurezza di luglio 2023

Abbiamo visto qualche giorno fa come l’azienda abbia dettagliato le correzioni implementate con l’ultimo aggiornamento di sicurezza disponibile, con le patch di luglio 2023 Samsung ha risolto ben 90 falle di sicurezza, di queste, 52 sono state rilasciate direttamente da Google (e si applicano dunque a tutti i dispositivi Android), mentre 38 sono correzioni sviluppate da Samsung in maniera specifica per i dispositivi Galaxy.

Di seguito riportiamo la lista degli smartphone Samsung Galaxy che, nelle ultime ore, stanno beneficiando dell’update che introduce le ultime correzioni disponibili in materia di sicurezza:

Dopo aver visto aggiornarsi la precedente serie, anche la gamma Samsung Galaxy Note 20 inizia a ricevere le ultime patch di sicurezza di luglio 2023, l’update in questione porta il firmware dei dispositivi alla versione N985FXXS7HWG2 ed è attualmente in distribuzione in alcuni paesi dell’America Latina, tra cui Argentina, Bolivia e Perù; entro fine mese dovrebbe raggiungere tutti gli altri mercati.

Anche in questo caso l’aggiornamento di sicurezza parte dall’America Latina, Samsung Galaxy Z Fold3 sta infatti ricevendo l’ultimo update disponibile in materia di sicurezza in Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Guatemala, Messico, Panama, Paraguay, Perù e Uruguay, grazie alla versione firmware F926BXXS4EWF3.

La carrellata odierna si conclude con l’attuale serie di punta dell’azienda, i Samsung Galaxy S23 stanno ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2023 anche in Europa, dopo aver visto iniziare il rilascio dagli Stati Uniti; l’update porta il firmware dei dispositivi alle versioni S918BXXS3AWF7, S918BOXM3AWF7, S918BXXS3AWF7.

Breaking..!! Galaxy S23 :: Europeon Countries

JULY update is live with build AWF7.. Build :: S918BXXS3AWF7 S918BOXM3AWF7

S918BXXS3AWF7 My prediction was right 🫠🫠

Retweet 🫠 #GalaxyS23Ultra#GalaxyS23#OneUI5 pic.twitter.com/Amuz7GBCSP — Tarun Vats (@tarunvats33) July 10, 2023

Come di consueto, qualora foste possessori di uno degli smartphone sopra citati e voleste controllare manualmente l’eventuale presenza dell’aggiornamento per il vostro dispositivo, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

