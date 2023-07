In un futuro non troppo lontano potremmo dire addio alla necessità di attivare manualmente la modalità di volo sui nostri dispositivi elettronici durante i viaggi aerei. Google ha recentemente depositato un brevetto per una tecnologia rivoluzionaria che promette di cambiare il modo in cui utilizziamo smartphone, laptop e tablet a bordo degli aerei.

La fine della modalità aereo manuale

Immaginatevi a bordo di un aereo, in procinto di decollare, e l’assistente di volo che vi chiede di attivare la modalità aereo sui vostri dispositivi. Un’azione semplice ma che potrebbe presto diventare obsoleta grazie a Google.

Secondo il brevetto depositato dall’azienda, infatti, è stata sviluppata una tecnologia in grado di rilevare automaticamente quando un dispositivo è a bordo di un aereo, attivandone in automatico la modalità aereo. Questo significa che gli assistenti di volo non dovranno più chiedere ai passeggeri di attivare la modalità di volo, e i dispositivi si adatteranno automaticamente alle impostazioni ottimali per l’ambiente di volo.

La modalità aereo attuale presenta alcune limitazioni, poiché disattiva tutte le connessioni wireless, inclusi il Wi-Fi e il Bluetooth, impendendo quindi l’utilizzo di servizi come il Wi-Fi, disponibili su una moltitudine di aerei moderni, che richiedono l’attivazione di connessioni specifiche. La tecnologia brevettata da Google supera queste limitazioni, fornendo configurazioni selettive delle connessioni di rete in base alle preferenze dell’utente e ai servizi disponibili.

Come funziona la tecnologia dietro alla modalità aereo automatica

Come riportato dai colleghi di ParkiFly, la nuova tecnologia di Google utilizzerebbe diversi trigger per modificare le connessioni wireless e l’interazione con le varie applicazioni presenti sul dispositivo, il tutto per ottimizzare al massimo l’esperienza in volo. Ad esempio, la nuova ‘modalità aereo automatica’ può disattivare i backup automatici, l’aggiornamento delle applicazioni in background e gli update delle applicazioni per garantire un volo ottimale e, aspetto altrettanto importante, per risparmiare batteria durante il viaggio. La tecnologia tiene conto di vari fattori, tra cui:

Fattori ambientali (caduta di pressione, accelerazione/velocità)

Suoni della cabina (motore di volo, ding di quota)

Segnali acustici dell’aereo (segnale a ultrasuoni)

Fattori di segnale radio (segnale GPS, ID cellulare, segnale Wi-Fi)

Fattori contestuali (attività di prenotazione del viaggio, stato del check-in)

Questa innovativa tecnologia supporta diverse connessioni wireless, come il Bluetooth e il Wi-Fi. La nuova modalità aereo può regolare in modo intelligente le impostazioni del Wi-Fi in base alla qualità della rete disponibile, garantendo una connessione stabile e affidabile; dopo un certo periodo di inattività, può disconnettersi automaticamente per preservare la durata della batteria.

Una volta sbarcati dall’aereo, la tecnologia riporta il dispositivo in modalità normale, riattivando le connessioni cellulari e ripristinando le impostazioni predefinite.

Un futuro più comodo e connesso per i viaggiatori

Questa straordinaria invenzione di Google promette di semplificarci la vita, ottimizzando l’uso della rete e migliorando le prestazioni della batteria dei nostri dispositivi portatili. Grazie alla sua capacità di adattarsi in modo intelligente ai vari scenari in fase di volo, la tecnologia è destinata a fornire un’esperienza più comoda e piacevole ai passeggeri durante i viaggi.

Si tratta di una soluzione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui utilizziamo i nostri dispositivi in aereo, che eliminerebbe la necessità di attivare manualmente la modalità aereo e offrirebbe un’esperienza di volo letteralmente senza pensieri. Non vediamo l’ora di vedere come questa tecnologia si svilupperà e come influenzerà i viaggi aerei in futuro.

