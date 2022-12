Con Android 11 il team di sviluppatori di Google ha fatto in modo che la connettività Bluetooth, nel caso in cui fosse attiva, rimanese abilitata anche con la Modalità Aereo e qualcosa di simile è stata decisa ora per il WiFi sugli smartphone della serie Google Pixel.

Nei giorni scorsi, infatti, i possessori di smartphone Google Pixel che hanno attivato il WiFi nella Modalità Aereo hanno ricevuto una notifica di sistema con cui sono stati informati che, se si mantiene attiva questa connettività, la stessa non verrà disattivata la prossima volta che si abilita la modalità aereo.

Una comoda novità per gli smartphone Google Pixel

Sul sito di supporto del colosso di Mountain View c’è un’apposita pagina dedicata a tale funzionalità, nella quale si legge quanto segue:

Quando attivi per la prima volta la modalità aereo del tuo telefono Android, il Wi-Fi e il Bluetooth sono disattivati. Puoi modificare questa impostazione per lasciare attive le connessioni wireless, in modo da mantenere la connessione a dispositivi come il tuo smartwatch o gli auricolari Bluetooth. Puoi anche disattivare di nuovo le connessioni wireless. Alla successiva attivazione della modalità aereo, il telefono ricorderà l’impostazione precedente.

Il team di sviluppatori di Google ci tiene a ricordare che “alcuni di questi passaggi funzionano soltanto su Android 11 e versioni successive”.

La funzione Bluetooth aveva come obiettivo principale quello di mantenere le cuffie e gli smartwatch connessi ma, a quanto pare, gli sviluppatori hanno deciso di introdurre qualcosa di simile pure per il Wi-Fi, in modo da accontentare gli utenti che vogliono disattivare soltanto la connessione cellulare.

Questa nuova funzionalità era già stata individuata nelle versioni beta di Android 13 QPR1 ed è disponibile anche con la versione stabile, rilasciata nei giorni scorsi per gli smartphone Google Pixel. Al momento non è chiaro se sarà implementata anche per i device degli altri produttori.