Ormai l’avrete capito: WhatsApp è probabilmente una delle applicazioni più aggiornate del panorama Android e non solo; il proprio team di sviluppo, infatti, è costantemente al lavoro per arricchirne e rifinirne l’esperienza utente attraverso i vari aggiornamenti che passano dal canale beta prima di sbarcare sulla versione stabile dell’app disponibile per tutti.

Negli ultimi giorni e settimane vi abbiamo raccontato delle numerose novità relative la popolare app di messaggistica tra cui segnaliamo la tanto attesa introduzione della modifica dei messaggi, l’aggiunta dei filtri alle chat e uno strumento per il suggerimento degli adesivi. Da non dimenticare la truffa Pink WhatsApp dalla quale vi abbiamo messo in guardia in un articolo dedicato che vi consigliamo di consultare.

In queste ore il team di sviluppo ha dato il via al rilascio di nuovo aggiornamento per il ramo beta dell’applicazione che ora arriva alla versione 2.23.14.18 e introduce na nuova funzione chiamata “Link with phone number”. Eccola nel dettaglio.

Le novità della versione 2.23.14.18 di WhatsApp Beta

Come accennato, l’ultima beta dell’applicazione della popolare piattaforma di messaggistica porta in dote una funzione che farà felici molti ovvero la possibilità di collegare il proprio account WhatsApp Web al numero di telefono consentendo, così, di aggirare il poco apprezzato codice QR, fino a ora richiesto per accedere alla versione web del servizio.

Analizzando la schermata sottostante si può notare come, al momento del collegamento a Whatsapp Web, nella schermata in cui solitamente viene richiesto di inquadrare il codice QR apparirà, nella parte inferiore dell’interfaccia, l’opzione alternativa per associare il numero di telefono al proprio account. Successivamente a questo passaggio sarà necessario inserire un codice a 8 cifre ricevuto tramite notifica sul proprio cellulare per autorizzare l’operazione.

L’implementazione di questa funzione rappresenta un passo in avanti necessario nella gestione del proprio account su Whatsapp Web, un servizio popolare tanto quanto l’app stessa per via della sua comodità e facilità d’uso; tuttavia, nel corso del tempo il servizio è stato spesso oggetto di critiche per via del sistema di collegamento relegato esclusivamente al codice QR. L’aggiunta di un metodo alternativo consentirà agli utenti di scegliere la modalità preferita e, allo stesso tempo, permetterà a coloro i quali hanno smartphone datati o con problemi al comparto fotografico di poter usufruire della funzione senza patemi d’animo dovuto all’annoso codice.

La funzione “Link with phone number” è attualmente disponibile solo per un numero limitato di beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp Beta per Android dal Google Play Store. Tuttavia, l’azienda ha promesso che sarà resa disponibile a un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Qualora non foste iscritti al programma beta di WhatsApp, sarà possibile aderirvi attraverso il Google Play Store seguendo questo link. In alternativa, se desiderate comunque provare in anteprima le nuove funzioni dell’app, sarà sufficiente installare manualmente il relativo file APK dirigendovi sul portale dedicato APKMirror: la versione 2.23.14.18 è disponibile a questo link.

